Ariane 6 pourrait lancer des vols habités, assure son concepteur

Le président exécutif d'ArianeGroup Christophe Bruneau à Vernon, près de Paris, le 4 septembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

La fusée lourde européenne Ariane 6 pourrait être adaptée pour lancer des vols habités, a déclaré lundi le patron de son concepteur, ArianeGroup, alors que le sujet est devenu prioritaire pour l'Europe face à un désengagement des Etats-Unis.

"Techniquement, le lanceur Ariane 6 est tout à fait capable de faire du vol habité", a déclaré Christophe Bruneau, président exécutif d'ArianeGroup, au cours d'une conférence de presse.

"Il faut à la fois pouvoir adapter le lanceur" pour qu'il puisse accueillir des astronautes, avec une configuration leur permettant d'interrompre leur mission en cas de danger, "ainsi que le pas de tir pour les mêmes raisons", a-t-il ajouté.

Jusqu'à présent, les vols habités n'étaient pas une priorité pour l'Agence spatiale européenne (ESA), qui s'est appuyée sur les Etats-Unis pour l'accès de ses astronautes à l'espace et pour une partie de ses ambitions d'exploration lunaire.

Mais l'abandon par Washington de certains programmes a poussé les Européens à s'interroger sur leur dépendance envers les Etats-Unis et leur propre rôle dans l'exploration lunaire.

La capacité de l'Europe d'envoyer ses astronautes dans l'espace sera l'un des sujets majeurs du sommet spatial international qui se tiendra mercredi et jeudi à Paris.

La directeur de l'ESA Josef Aschbacher a déclaré la semaine dernière que l'Europe pouvait développer des vols habités à un coût "très raisonnable".

Il a également mise en garde contre une pénuries de lanceurs européens à l'horizon de 2030.

Alors qu'Ariane 6 doit atteindre un rythme de 9 à 10 lancements par an dès 2027, monter en cadence au-delà "c'est c'est quelque chose qu'on regarde du point de vue industriel avec l'ESA", a souligné Christophe Bruneau.

"On étudie avec les différents acteurs, et notamment toute notre sous-traitance, comment on peut augmenter, jusqu'à quel niveau", a-t-il précisé.

"Notre enjeu aujourd'hui, c'est de passer de la haute couture au prêt-à-porter", a-t-il résumé.

"Ce n'est pas si simple, puisque un lanceur, c'est plus de 200.000 pièces, 300.000 pièces même. C'est 600 fournisseurs dans 13 pays, et donc c'est un puzzle qu'il faut absolument aligner", a-t-il relevé.