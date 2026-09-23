Automobile: Bosch publie ses premiers semestriels, marqués par les difficultés de l'électrique

Le premier équipementier automobile mondial Bosch continue de subir les effets d'une transition vers la voiture électrique plus lente qu'attendue, qui lui a coûté une dépréciation d'actifs de 270 millions d'euros dans sa division automobile au premier semestre, a-t-il annoncé mercredi.

Le logo de l'équipementier allemand Bosch sur un bâtiment de son campus de recherche et développement de Renningen, dans le sud de l'Allemagne, le 16 avril 2026 ( AFP / THOMAS KIENZLE )

Il s'agit de la première publication de résultats semestriels détaillés dans l'histoire du groupe allemand, non coté, une initiative destinée à accroître la transparence vis-à-vis des investisseurs qui souscrivent à ses émissions de dette sur le marché.

De janvier à juin, la division automobile ("Mobility") de Bosch, qui représente près des deux tiers de son activité, a vu sa marge opérationnelle reculer à 4,7%, contre 5,8% un an plus tôt, a annoncé l'entreprise allemande dans un communiqué mercredi.

Le groupe de Gerlingen, près de Stuttgart (sud-ouest), explique cette dégradation par la provision pour dépréciation passée sur des installations de production à travers le monde, sans préciser les sites concernés.

En cause, le développement mondial de l'électromobilité qui "accuse un retard par rapport aux prévisions antérieures", selon le communiqué.

Le résultat opérationnel (EBIT) global a reculé à 2,2 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 2,3 milliards au premier semestre l'an dernier, tandis que la marge opérationnelle est tombée à 4,6%, contre 5,1% en 2025.

Bosch, qui produit aussi des technologies industrielles, biens de consommation et technologies de l'énergie et du bâtiment, a vu dans le même temps son chiffre d'affaires semestriel progresser de 3,6% sur un an, à 46,4 milliards d'euros.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses prévisions pour l'ensemble de 2026, avec une croissance des ventes attendue entre 2% et 5% et une marge opérationnelle entre 4% et 6%.

Confronté à la concurrence croissante des constructeurs et équipementiers chinois ainsi qu'aux coûts de la transition technologique de l'automobile, Bosch a lancé plusieurs programmes d'économies et de restructuration. Le dernier, annoncé en 2025, prévoit 13.000 suppressions de postes supplémentaires en Allemagne d'ici à 2030.

Ces difficultés avaient conduit le groupe à enregistrer en 2025 sa première perte nette annuelle depuis 2009, d'environ 400 millions d'euros.

Bosch employait fin juin 406.000 personnes dans le monde, soit environ 6.500 de moins qu'à fin 2025. En Allemagne, les effectifs ont diminué d'environ 4.000 personnes, pour s'établir à quelque 119.000 salariés.

Ces résultats sont publiés quelques mois après le départ surprise du patron Stefan Hartung.

Les propriétaires de Bosch avaient pourtant prolongé son mandat jusqu'en 2031 l'an dernier, avant d'annoncer en juin son remplacement par son adjoint Christian Fischer.