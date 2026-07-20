Argentine : Lionel Scaloni finit en larmes

Ce n’était malheureusement pas le match des Lionel. Défait en finale de la Coupe du monde 2026 par Luis de la Fuente et l’Espagne (1-0, ap), Lionel Scaloni n’a pu retenir ses larmes en conférence de presse . Pris par l’émotion, le sélectionneur de l’Argentine a ainsi dû interrompre son intervention médiatique, sous les applaudissements des journalistes présents à New York.. Auparavant, le technicien est tout de même revenu sur le joli chemin parcouru par son équipe : « En arriver là aujourd’hui est un rêve. Nous avons tout donné jusqu’à la fin, tant le staff que les joueurs. Désormais, il faut digérer et réfléchir à la suite. En essayant de former un nouveau groupe, semblable à celui-ci. Ce sera très difficile, et ça me touche profondément… »

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AB pour SOFOOT.com