Argentine-Les journalistes accrédités interdits d'accès au siège du gouvernement, qui évoque un "espionnage"

Le gouvernement du président argentin Javier Milei a interdit jeudi l'accès à la Casa Rosada, siège du gouvernement, aux journalistes accrédités, invoquant pour motif de l'"espionnage illégal" à la suite de la diffusion d'images filmées à l'aide de lunettes connectées par une chaîne de télévision locale.

Cette mesure a été annoncée sur le réseau social X par le directeur de la communication du gouvernement, Javier Lanari, précisant que l'accès par empreinte digitale réservé aux journalistes avait été supprimé à titre de "mesure préventive" à la suite d'une plainte en matière de sécurité.

Un journaliste de Reuters qui travaille régulièrement depuis la Casa Rosada, où se tiennent les conférences de presse du gouvernement, n'a pas pu y entrer ce jeudi.

"Le seul objectif est d'assurer la sécurité nationale", écrit Javier Lanari sur X.

Mercredi, Javier Milei a publié une photo de deux journalistes de la chaîne de télévision TN, les qualifiant de "DÉCHETS RÉPUGNANTS" après la diffusion par la chaîne d'un diffusé un reportage montrant des images de la Casa Rosada, qui, selon TN, ont été enregistrées à l'aide de lunettes intelligentes, un dispositif optique connecté à un ordinateur.

"J'aimerais bien voir ces ordures répugnantes qui se prétendent journalistes prendre la défense de ce que ces deux criminels ont fait", poursuit le président argentin, faisant apparemment référence au reportage de la chaîne, où l'on voit le chef de cabinet Manuel Adorni traversant la Casa Rosada.

Les journalistes accrédités à la Casa Rosada ont publié une déclaration affirmant que la décision "injustifiée" de leur refuser l'accès "constitue une atteinte flagrante à la liberté de la presse, à l'exercice du journalisme et au droit du public à l'information".

Depuis son entrée en fonction en décembre 2023, Javier Milei s'en prend régulièrement aux journalistes sur les réseaux sociaux et lors d’interviews, ce qui a conduit les organisations de défense de la liberté de la presse à mettre en garde contre une forte détérioration des relations entre son gouvernement et les médias.

(Eliana Raszewski et Marta Lopez, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)