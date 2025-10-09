Argentine-Le Parlement approuve un projet de loi limitant le recours aux décrets présidentiels

Le Parlement argentin a approuvé mercredi un projet de loi visant à limiter le recours aux décrets présidentiels d'urgence, une mesure qui défie le pouvoir exécutif du président Javier Milei à l'approche des élections législatives.

Javier Milei conserve son pouvoir de veto.

La Chambre des députés a approuvé la mesure par 140 voix pour, 80 contre et 17 abstentions.

Bien que le projet ait déjà été approuvé par le Sénat, de nouvelles modifications des articles récemment votées signifient qu'il devra à nouveau être étudié par la chambre haute.

Selon les médias argentins, les changements apportés à la loi portent sur le délai dont disposeraient les parlementaires pour évaluer les décrets, initialement fixé à 90 jours.

Le parti de Javier Milei a accusé ce projet de loi de favoriser la déstabilisation et l'incertitude légale, tandis que l'opposition juge excessif et nuisible aux institutions l'emploi par le président de décrets exécutifs.

Selon la nouvelle mesure, l'opposition n'aurait besoin que d'une majorité simple pour bloquer des décrets au Parlement ou au Sénat, ce qui forcerait le gouvernement à chercher le consensus.

L'Argentine s'apprête à organiser le 26 octobre des élections législatives qui feront office de test pour Javier Milei, alors que le président à mi-mandat peine à mobiliser le soutien de sa coalition.

(Eliana Raszewski et Natalia Siniawski; version française Augustin Turpin)