Argentine: l'inflation au plus bas depuis 14 mois

Vue aérienne de l'autoroute Dr. Ricardo Balbín et du port de Dock Sud, à Avellaneda dans la province de Buenos Aires, le 26 février 2026. ( AFP / LUIS ROBAYO )

L'inflation en Argentine a ralenti en août, revenant à un plus bas en quatorze mois, une évolution saluée par le gouvernement du président ultralibéral Javier Milei.

En août, l'indice des prix à la consommation s'est établi à 1,7%, après 2,1% en juillet, selon le rapport de l'Institut national de la statistique (Indec) publié jeudi.

L'inflation cumulée depuis janvier atteint 21,3%, et celle sur douze mois 33,5%.

Le ministre argentin de l'Economie, Luis Caputo, s'est réjoui sur X de l'inflation "la plus basse en quatorze mois".

L'austérité budgétaire appliquée par le président Milei depuis son arrivée au pouvoir fin 2023 a eu un spectaculaire effet sur l'inflation, ramenée de 161% à environ 33% interannuel en moins de trois ans.

Mais elle constitue également un coup dur pour la consommation et l'activité, à la peine hormis quelques secteurs comme l'agriculture, les mines et les services financiers.

Début septembre, l'influente Union industrielle argentine, qui rassemble des milliers d'entreprises ou chambres professionnelles et revendique près d'un quart de l'emploi du pays, a rappelé à Javier Milei que "l'économie ne se mesure pas seulement à l'inflation".

"En termes d'activité, l'industrie est à 10% en-dessous des niveaux de 2022, et certains secteurs accusent une chute de 25 à 30 points", a souligné l'UIA, en affirmant que "depuis août 2023, l'industrie a perdu 90.000 emplois salariés".

Selon les syndicats, quelque 30.000 PME ont été perdues en trois ans, ainsi que 300.000 emplois, tous secteurs confondus.

En juillet, l'activité manufacturière a reculé de 4,9% en glissement annuel et le secteur de la construction de 4,5%, selon l'Indec.

Les perspectives de croissance de la troisième économie d'Amérique latine sont également en recul.

Dans l'enquête sur les prévisions publiée en septembre par la banque centrale, les attentes du marché enregistrent un repli de 2,7% à 2,1% pour 2026. Des prévisions bien inférieures à la croissance de 5% escomptée par le gouvernement dans son projet de budget pour cette année.