Argentine : Cottolengo, la "petite ville de la charité" attend un peu de lumière du pape

Une patiente et une soignante à l'institution caritative argentiveCottolengo, à Claypole, dans la banlieue de Buenos Aires, le 29 septembre 2026 ( AFP / Nicolas SUAREZ )

Nombre des 410 résidents du Cottolengo, aux handicaps lourds, ne réalisent sans doute pas que le pape leur rend bientôt visite. Mais entre les prières pour sa santé et les préparatifs, cette célèbre institution caritative argentine est baignée d'effervescence.

Lors de son étape argentine, Léon XIV se rendra le 9 novembre dans ce vaste domaine arboré de 50 hectares à une heure de Buenos Aires, aux airs de petite ville, avec ses rues, sa place centrale et son église.

D'ici là, on s'y affaire, confiant dans la venue du pape malgré son opération. Des techniciens prennent des mesures, évaluent des emplacements pour les caméras, la scène, les chaises...

"On a continué de travailler de la même façon depuis le début, il n'y a eu aucun changement" malgré l'hospitalisation du pape, assure à l'AFP Luciana Ponce, coordinatrice des foyers du Cottolengo, qui emploie 380 personnes.

"J'espère pouvoir le rencontrer et qu'il se sentira comme chez lui", confie à l'AFP Esteban, un résident de 44 ans, en nettoyant méticuleusement une tasse fabriquée dans son atelier de céramique.

L'institution caritative argentine Cottolengo, domaine arboré de 50 hectares à une heure de Buenos Aires, aux airs de petite ville, avec ses rues, sa place centrale et son église, le 29 septembre 2026 ( AFP / Nicolas SUAREZ )

Parfois surnommé "la petite ville de la charité", le centre de Claypole est l'un de 14 opérant entre Argentine, Uruguay et Paraguay.

Débat budgétaire sur le handicap

Et en Argentine, le coup de projecteur papal sur Cottolengo intervient en plein débat budgétaire sur le handicap.

L'exécutif du président ultralibéral Javier Milei prévoyait une réforme dénoncée par des associations et l'opposition comme un ajustement budgétaire déguisé.

La Commission épiscopale sociale s'est fendue en septembre d'un rappel à l'ordre, dans un texte intitulé "la fragilité qui nous humanise".

"Face à la fragilité, la réponse de l'État ne doit pas se réduire à une équation mathématique. Derrière chaque thérapie, traitement ou médicament, il y a une personne réelle avec un projet de vie, des douleurs et des espoirs", a écrit l'Église argentine.

"Les personnes en situation de handicap sont une priorité pour le gouvernement", a dû rassurer le porte-parole présidentiel, en pleine polémique.

Des tractations parlementaires, depuis, ont finalement permis de maintenir, pour 2027, le budget d'une "loi d'urgence du handicap" adoptée en 2025. A temps pour la venue du pape.

Les handicapés "protagonistes"

La visite du pape à Cottolengo sera fermée au public, mais à l'extérieur du domaine, des écrans géants permettront à des milliers de personnes de le suivre.

Deux femmes dont une aveugle, pensionnaires depuis des décennies, ont été désignées pour témoigner de leur vie lors de cette visite qui comprendra une cérémonie dans la chapelle.

Une patiente à l'institution caritative argentiveCottolengo, à Claypole, dans la banlieue de Buenos Aires, le 29 septembre 2026 ( AFP / Nicolas SUAREZ )

"On va enlever tous les bancs de la chapelle pour faire entrer le plus grand nombre possible de fauteuils roulants, on veut que les handicapés soient acteurs" de la visite, souligne le frère Jorge Silanes, directeur du Cottolengo.

Mais dans le centre hébergeant des personnes souffrant de handicaps multiples, neurologiques ou psychomoteurs, il est un lieu où aucune caméra ne suivra Léon XIV : un pavillon où il entrera seul, au contact des résidents les plus lourdement atteints, en "forte dépendance".

Le Cottolengo de Claypole, fondé en 1936, doit son nom à Saint Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-1842), prêtre piémontais qui ouvrit en 1828 à Turin un foyer pour accueillir les malades handicapés refusés ailleurs.

Le foyer argentin porte aussi le nom de "Don Orione" en référence au prêtre italien canonisé en 2004, fondateur de la Petite œuvre de la Divine providence, dans la continuation de l'œuvre de Cottolengo. Une relique de son cœur y est conservée.