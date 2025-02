Ardian veut monter à 32,6% du capital de l'aéroport londonien de Heathrow

( AFP / JUSTIN TALLIS )

La société de gestion française Ardian a annoncé mercredi un accord pour l'acquisition de 10% du capital de la maison mère de l'aéroport britannique de Londres-Heathrow, FGP Topco, de quoi conforter sa place de premier actionnaire avec 32,6% du capital.

"L'investissement dans cette infrastructure emblématique apportera d’importantes retombées économiques dans tout le Royaume-Uni", a commenté le directeur général délégué et responsable des infrastructures chez Ardian, Mathias Burghardt, cité dans un communiqué.

L'aéroport londonien de Heathrow, dont le projet de construire une troisième piste a reçu un feu vert du gouvernement britannique, est resté en 2024 le premier d'Europe en nombre de passagers, avec un total de 83,9 millions.

Situé à 25 km à l'ouest du centre de Londres - qui possède cinq autres aéroports internationaux - il dessert plus de 200 destinations directes dans plus de 80 pays, via quatre terminaux.

Ces 10% dans FGP Topco seront acquis auprès du groupe espagnol d'infrastructures Ferrovial et d’autres actionnaires dont la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), selon un accord signé par les parties.

Le fonds public saoudien PIF détient de son côté 15% du capital.

Ferrovial s'était déjà délesté en décembre dernier de 19,75% du capital de Londres-Heathrow à Ardian et PIF, pour deux milliards d'euros.

Ardian gère 177 milliards de dollars investis dans différentes classes d'actifs comme le capital investissement, la dette privée ou l'infrastructure.

La société de gestion a été actionnaire à 49% de l'aéroport de Londres Luton de 2013 à 2018, période pendant laquelle "un réaménagement important du terminal, des liaisons de transport et de l'infrastructure a été réalisé", rappelle le communiqué.