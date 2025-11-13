Arctique: la station polaire de Tara ne sondera pas les eaux russes

La station polaire Tara le 1er octobre 2024, à Cherbourg, dans la Manche ( AFP / LOU BENOIST )

La station polaire Tara Polar Station, qui dérivera sur la banquise du pôle Nord l'an prochain depuis le nord de la Russie, n'effectuera pas de relevés acoustiques dans les eaux russes en raison de la situation géopolitique, a indiqué le directeur de la Fondation Tara océan jeudi.

Sorte de "station spatiale" polaire, ce laboratoire flottant de 110 tonnes devrait se laisser prendre dans les glaces de l'Arctique, puis dériver sur la banquise pendant entre 350 et 500 jours pour étudier cette région encore mal connue.

L'expédition, qui comptera 12 membres en hiver (dont six scientifiques) et 18 en été, a reçu l'autorisation de naviguer dans les eaux russes du 25 août jusqu'au 15 septembre afin de gagner son point de départ sur la dorsale de Gakkel, chaîne de montagnes sous-marines située entre la Sibérie et le Groenland.

Dans la zone russe, les scientifiques s'abstiendront de faire des relevés acoustiques, un des volets de la campagne.

"Niveau défense, c'est trop compliqué. On ne peut pas écouter ce qui se passe, sinon on ne peut pas passer", a déclaré à l'AFP Romain Troublé lors d'une escale de la station polaire à Oslo, au retour d'une campagne de tests dans le Grand Nord.

"C'est un non-dit mais c'est en tout cas ce qu'on a respecté pour la première fois: il n'y aura pas de programme acoustique actif à bord du bateau, pas de sonar" dans les eaux russes, a-t-il expliqué.

Tara Polar Station transitera par une zone proche de la péninsule de Kola, où est basée la puissante Flotte du Nord de la Russie, qui comprend des sous-marins de sa force de dissuasion nucléaire.

Ressemblant à un igloo posé sur une grosse bouée ovale, la station polaire construite à Cherbourg peut résister à la pression de la glace de mer et supporter des températures de -52°C.

Au total, 30 centres de recherche de 12 pays sont associés à la première expédition qui se concentrera sur deux axes, la recherche fondamentale en particulier dans le domaine biologique et l'étude du "changement global" (climat, pollution).

Les relations avec deux institutions russes, l'Institut océanographique Chirchov à Moscou et l'Institut de recherche sur l'Arctique et l'Antarctique à Saint-Pétersbourg, ont été gelées du fait de la guerre en Ukraine.

"Ça ne va pas handicaper le programme, mais c'est clair que la contribution de chercheurs russes aurait été la bienvenue", a commenté Marcel Babin, directeur scientifique de la station polaire.

"Les Russes étudient l'Arctique depuis très longtemps. Ils ont énormément de connaissances sur l'Arctique, autant en physique qu'en biologie", a-t-il dit à l'AFP.

Dix expéditions de Tara Polar Station sont prévues dans l'Arctique entre 2026 et 2045.