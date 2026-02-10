ArcelorMittal va construire un four électrique à Dunkerque

ArcelorMittal MT.LU va construire un four électrique sur son site de production d'acier de Dunkerque (Nord) pour un montant de 1,3 milliard d'euros, a déclaré mardi le sidérurgiste.

ArcelorMittal et d'autres entreprises européennes du secteur ont réduit leurs investissements dans la production bas carbone qu'ils jugent non viables face aux importations massives et aux droits de douane américains sur les exportations de l'Union européenne (UE).

Mais le sidérurgiste affirme que les projets de l'UE de réduire les quotas d'importation d'acier, ainsi que l'introduction en janvier d'un système de taxe carbone aux frontières pour les produits industriels importés, ont changé la donne.

"Nous avons bien plus confiance dans la Commission européenne", a déclaré Alain Le Grix de la Salle, président d'ArcelorMittal France, aux journalistes.

Un nouveau contrat à long terme noué avec EDF a aussi permis au projet de se concrétiser, a-t-il ajouté, fournissant une énergie compétitive et bas carbone au site de Dunkerque, où doit se rendre ce mardi le président Emmanuel Macron.

Le projet a été revu à la baisse par rapport à une version initiale qui prévoyait un investissement de 1,8 milliard d'euros pour deux fours électriques et une alimentation partielle à l'hydrogène.

Le futur four aura une capacité de deux millions de tonnes d'acier par an et permettra de produire de l'acier avec trois fois moins de carbone par rapport aux hauts-fourneaux.

