Arc France: il faudra "redimensionner le site" d'Arques, prévient le candidat repreneur

Il faudra "redimensionner le site" français d'Arc, pour pérenniser l'activité du fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a déclaré jeudi, au lendemain du placement en redressement, le candidat à la reprise, Timothé Durand, à l'issue d'une réunion à Bercy.

Arc France, qui emploie 5.700 personnes dans le monde dont 3.500 à Arques (Pas-de-Calais), a été placé mercredi en redressement judiciaire, faisant redouter des centaines de suppressions d'emplois.

Ce placement était "nécessaire pour baisser la dette qui est beaucoup trop importante, nécessaire aussi pour redimensionner le site (...) pour repartir sur une base saine", a déclaré M. Durand, qui souhaite "concentrer la production".

L'usine compte notamment deux fours de verre sodocalcique, qui produisent des gobelets de verre transparents pour le grand public : "dans mon projet, on concentrera la production sur un des deux fours", a indiqué M. Durand.

En revanche, le four cristallin, le four d'opale, qui produit du verre opaque blanc et le four qui produit du verre noir, ne seront "pas touchés par ce plan", a indiqué M. Durand.

Concernant le nombre d'emplois qui pourraient être supprimés, le candidat à la reprise n'a pas donné de chiffres, donnant rendez-vous "d'ici trois semaines", à la fin de la période de dépôt des offres de reprise.

La poursuite de l'activité passera également par "plus de flexibilité", a prévenu M. Durand, qui a rencontré dès mercredi les représentants du personnel pour esquisser avec eux "un nouveau pacte social".

"On sait ce qu'on doit faire pour redresser ce site français, composé des meilleurs verriers du monde, c'est le projet que je porte, qui va passer certes par des décisions un peu difficiles", a indiqué M. Durand, membre d'une famille de propriétaires historiques d'Arc où il a passé la majeure partie de sa carrière jusqu'en 2024.

Ce projet "est sérieux", a estimé le ministre délégué à l'Industrie, Sébastien Martin, qui a reçu jeudi matin M. Durand et les élus du territoire, assurant que "l'État sera(it) extrêmement présent", tant aux côtés des salariés que des porteurs du projet, qualifié de "signe d'espoir".

Le plan "aura des conséquences pour l'emploi", a indiqué le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui s'est engagé, avec les élus, à "trouver une nouvelle solution" pour les salariés qui ne seraient pas conservés.