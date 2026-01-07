Chantage à la sextape: le maire de Saint-Etienne incarcéré

Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, à la sortie du tribunal à Lyon le 1er décembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

L'ancien maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a annoncé mercredi le début de son incarcération à la suite de sa condamnation à quatre ans de prison ferme dans l'affaire de chantage à la vidéo intime contre son premier adjoint.

Maire de Saint-Etienne et président de sa métropole de 2014 à 2025, Gaël Perdriau (ex-LR) indique sur son compte Facebook qu'il va "entrer en prison, conformément à la décision de justice qui a été rendue, dans le respect des institutions de notre pays".

L'élu a fait appel de son jugement du 1er décembre à cinq ans de prison, dont un an avec sursis, et cinq ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire.

"Cette décision, je la vis comme une terrible injustice. C’est ainsi qu'elle résonne douloureusement dans mon esprit et dans mon cœur. C'est aussi pour cette raison que j'ai fait appel, avec l'espoir profond que la justice saura entendre ma voix", écrit-il mercredi.

Parmi les trois autres condamnés dans cette affaire, l'ancien adjoint à l'Éducation Samy Kefi-Jérôme et l'ex-compagnon de ce dernier Gilles Rossary Langlet, condamnés à trois ans de prison ferme, ont eux-aussi fait appel.

Seul l'ancien directeur de cabinet du maire, Pierre Gauttieri, qui a reçu une peine de deux ans ferme, n'a pas interjeté appel.

Le tribunal correctionnel de Lyon a jugé les quatre hommes coupables d'avoir comploté pour filmer un rival du maire à son insu dans une chambre d'hôtel en compagnie d'un prostitué, d'avoir utilisé cette vidéo intime pour le museler, et d'avoir financé le piège avec des fonds publics.

Il a prononcé à l'encontre de chacun une incarcération avec mandat de dépôt à effet différé, c'est à dire applicable même en cas d'appel.