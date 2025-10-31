Après une ascension éclair, le patron du BHV Frédéric Merlin dans la tempête Shein

Frédéric Merlin président de la Société des Grands Magasins (SGM) et propriétaire du BHV, lors d'une session photo à Paris, le 22 octobre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Sous le feu des critiques depuis son alliance avec Shein, Frédéric Merlin, jeune patron du BHV à l'ascension éclair, reconnaît avoir "sous-estimé" le défi associé au grand magasin parisien mais assume sa stratégie, censée "faire vivre le commerce".

"Je fais toujours preuve d'humilité, parce qu'à 34 ans, on ne sait pas tout", assurait récemment le dirigeant lors d'une rencontre avec l'AFP au 6e étage du Bazar de l'hôtel de ville.

C'est là que Shein, géant de l'e-commerce asiatique accusé de concurrence déloyale et de pollution environnementale, doit ouvrir mercredi son premier magasin physique pérenne, en vertu d'un accord avec la Société des grands magasins (SGM), la foncière commerciale créée en 2021 par Frédéric Merlin et sa soeur Maryline.

Originaire de la région lyonnaise, élevé par un père chef d'une petite entreprise de tuyauterie industrielle et une mère au foyer, le duo voit sa fortune évaluée à 600 millions d'euros, soit la 233e de France, selon Challenges.

"Ami" de l'ex-président Nicolas Sarkozy, Frédéric Merlin a bénéficié du soutien financier de l'homme d'affaires Jean-Paul Dufour, actionnaire au côté de la SGM à "hauteur de 42,5% pour la majorité des filiales du groupe", selon son dernier rapport social publié en août 2024, comme l'a rappelé l'Express.

- "Paquebot" -

Propriétaire du fonds de commerce du BHV depuis 2023, la SGM exploite également une dizaine de centres commerciaux, ainsi que sept Galeries Lafayette de province, dont cinq devant accueillir Shein.

En guise de protestation, plusieurs marques ont annoncé quitter le grand magasin parisien, déjà déserté par des fournisseurs mécontents d'une accumulation d'impayés, liés selon M. Merlin à des problèmes d'"outils" en voie de résolution, et non de trésorerie.

Lâchée par la Banque des territoires (entité de la Caisse des dépôts et consignations) pour le rachat des murs du BHV, la SGM a aussi été exclue de l'Union du grand commerce de centre-ville (UCV), tandis que le groupe Galeries Lafayette refuse l'installation de Shein dans des établissements à son nom.

"Qui aurait envie de travailler avec un menteur pathologique ?" a réagi sur RMC Yann Rivoallan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin.

M. Merlin "n'est pas dans la collaboration", explique à l'AFP Nicolas Bonnet-Oulaldj, l'adjoint au commerce à la mairie de Paris. "Il a dit à tout le monde qu'il avait le soutien" d'Anne Hidalgo concernant Shein ce qui est "totalement faux".

Plus généralement, M. Merlin n'avait pas conscience de reprendre "un paquebot", selon l'intersyndicale du grand magasin.

"Ce que j'ai sous-estimé, c'est toute l'exposition politico-médiatique qu'il y avait à s'attaquer à ce monument de Paris devant les fenêtres de l'Hôtel de ville", admet Frédéric Merlin, dénonçant "l'hypocrisie environnante" face à Shein et ses nombreux consommateurs.

-"Chef de famille" -

"On aurait pu faire mieux", reconnait celui qui dit avoir rendu le BHV "rentable" et travaille "14 heures par jour".

Né à Vénissieux, en banlieue lyonnaise, Frédéric Merlin grandit dans une famille qui lui "donne confiance" en lui et la "rage d'entreprendre".

Après un passage en fac de droit, le jeune homme décroche un BTS immobilier, séduit par ce métier au détour d'un stage.

Armé d'un "prêt étudiant de 15.000", il fonde, à 20 ans, avec sa soeur, une société de conseil en immobilier d'entreprise (IMEA) avant d'en lancer une autre (ADI), en 2014, spécialisée dans la réhabilitation d'immeubles commerciaux.

Les Merlin embauchent leur père, qui apporte sa "rigueur industrielle", jusqu'à son décès en 2018, année où démarre la SGM, qui redresse des centres commerciaux dont plus personne ne voulait dans des villes comme Roubaix ou Mulhouse.

"Il fallait avoir un sacré culot", se remémore pour l'AFP Fabrice Fubert, co-dirigeant d'une société de conseil dans l'immobilier commercial, qui lui a notamment proposé de racheter sept Galeries Lafayette en 2021.

Pas "issu du sérail", Frédéric Merlin est "un homme audacieux qui prend des risques, fait évoluer les lignes", comme lorsqu'il fait venir les Pokémon ou le youtubeur Squeezie pour des boutiques éphémères au BHV, salue M. Fubert.

Père d'un petit garçon, Frédéric Merlin revendique son rôle de "chef de famille" en étant sur le devant de la scène pour "protéger" sa soeur et sa mère Dominique, directrice générale adjointe de la SGM.