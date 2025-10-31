Plainte pour escroquerie contre Amaury Leveaux, ex-star de la natation

Le nageur français Amaury Leveaux durant les championnats du monde de natation à Barcelone, le 26 juillet 2013 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Amaury Leveaux, ancienne gloire de la natation française, est visé par une plainte pour escroquerie, notamment, sur fond de plateforme de cryptomonnaie, a-t-on appris vendredi auprès de l'avocat du plaignant, confirmant une information du Parisien.

La plainte, consultée par l'AFP, vise l'ancien champion olympique pour escroquerie d'une somme de 100.000 euros, abus de confiance et blanchiment. Elle a été déposée fin septembre auprès du procureur du tribunal judiciaire de Paris.

Au coeur de cette affaire se trouve Spantale, plateforme numérique de sponsoring sportif, créée pour financer les talents du sport français via une cryptomonnaie et lancée en 2021 par Amaury Leveaux.

Les plaignants, parents d'une jeune cavalière à la recherche d'un sponsor pour des concours hippiques, affirment avoir transféré la somme de 100.000 euros à Amaury Leveaux à l'été 2021, en vue d'un rendement prometteur espéré.

La plainte, rédigée par Me Robin Binsard, mentionne un contrat dans lequel l'ex-nageur s'engage à ce que Spantale rembourse la somme investie en cas de chute du cours de la cryptomonnaie (AEL Tokens).

Dans un premier temps, en janvier 2022, le portefeuille de cryptomonnaie des parents affiche la somme de 2,5 millions d'euros. Mais ce montant est bloqué, sans possibilité de retrait ou transfert selon la plainte. Sans qu'ils puissent agir, les parents voient ensuite ce portefeuille se dégarnir un mois plus tard puis se vider complétement en avril 2023.

Malgré "les promesses mêlées d'excuses" d'Amaury Leveaux, "aucun remboursement n'est intervenu", souligne la plainte.

Amaury Leveaux nie toute "escroquerie" dans Le Parisien et dit qu'il ne s'est "pas enrichi". Ni l'ancien nageur ni son avocat n'ont pu être joints par l'AFP vendredi.

Tous les liens sur internet qui renvoyaient autrefois vers Spantale sont désormais désactivés.