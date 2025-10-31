 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plainte pour escroquerie contre Amaury Leveaux, ex-star de la natation
information fournie par AFP 31/10/2025 à 17:53

Le nageur français Amaury Leveaux durant les championnats du monde de natation à Barcelone, le 26 juillet 2013 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Le nageur français Amaury Leveaux durant les championnats du monde de natation à Barcelone, le 26 juillet 2013 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Amaury Leveaux, ancienne gloire de la natation française, est visé par une plainte pour escroquerie, notamment, sur fond de plateforme de cryptomonnaie, a-t-on appris vendredi auprès de l'avocat du plaignant, confirmant une information du Parisien.

La plainte, consultée par l'AFP, vise l'ancien champion olympique pour escroquerie d'une somme de 100.000 euros, abus de confiance et blanchiment. Elle a été déposée fin septembre auprès du procureur du tribunal judiciaire de Paris.

Au coeur de cette affaire se trouve Spantale, plateforme numérique de sponsoring sportif, créée pour financer les talents du sport français via une cryptomonnaie et lancée en 2021 par Amaury Leveaux.

Les plaignants, parents d'une jeune cavalière à la recherche d'un sponsor pour des concours hippiques, affirment avoir transféré la somme de 100.000 euros à Amaury Leveaux à l'été 2021, en vue d'un rendement prometteur espéré.

La plainte, rédigée par Me Robin Binsard, mentionne un contrat dans lequel l'ex-nageur s'engage à ce que Spantale rembourse la somme investie en cas de chute du cours de la cryptomonnaie (AEL Tokens).

Dans un premier temps, en janvier 2022, le portefeuille de cryptomonnaie des parents affiche la somme de 2,5 millions d'euros. Mais ce montant est bloqué, sans possibilité de retrait ou transfert selon la plainte. Sans qu'ils puissent agir, les parents voient ensuite ce portefeuille se dégarnir un mois plus tard puis se vider complétement en avril 2023.

Malgré "les promesses mêlées d'excuses" d'Amaury Leveaux, "aucun remboursement n'est intervenu", souligne la plainte.

Amaury Leveaux nie toute "escroquerie" dans Le Parisien et dit qu'il ne s'est "pas enrichi". Ni l'ancien nageur ni son avocat n'ont pu être joints par l'AFP vendredi.

Tous les liens sur internet qui renvoyaient autrefois vers Spantale sont désormais désactivés.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 18:55

    Essaierait-il de noyer le poisson ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des policiers près d'un monte-meubles utilisé par des voleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, à Paris, le 19 octobre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Sécurisation du Louvre: Dati pointe une "sous-estimation" des risques et annonce des "mesures d'urgence"
    information fournie par AFP 31.10.2025 19:12 

    Des protocoles "obsolètes" et une "sous-estimation chronique" des risques: Rachida Dati a dévoilé vendredi les premières conclusions de l'enquête administrative lancée après le casse du Louvre et promis des "mesures d'urgence" avant la fin de l'année pour tenter ... Lire la suite

  • Real Madrid-Superligue : des millions ou un sort
    Real Madrid-Superligue : des millions ou un sort
    information fournie par So Foot 31.10.2025 18:51 

    Encore une semaine de manigances, d'attaques et de menaces entre les gros méchants loups du foot. Dernier en date : le Real Madrid et la Superligue réclament 4,5 milliards d’euros à l’UEFA. Un joli coup de pression pour que l'instance réforme la Ligue des champions. ... Lire la suite

  • On connaît l’affiche du seul match prévu pour le prochain Boxing Day
    On connaît l’affiche du seul match prévu pour le prochain Boxing Day
    information fournie par So Foot 31.10.2025 18:50 

    Et les heureux élu sont… Comme pressenti cette semaine, le fameux Boxing Day de Premier League, ne présentera qu’un seul match , une première depuis 1945. Si la question de savoir quelle sera l’affiche de ce 26 décembre, la ligue anglaise a dévoilé ce vendredi ... Lire la suite

  • Une femme passe devant le logo de l'opérateur télécom français Orange au siège de l'entreprise à Issy-les-Moulineaux près de Paris
    Orange-Accord non-engageant avec Lorca pour acquérir MasOrange
    information fournie par Reuters 31.10.2025 18:47 

    Orange a annoncé vendredi avoir conclu un accord non-engageant avec Lorca pour acquérir leur participation de 50% dans MasOrange, pour un prix de 4,25 milliards d’euros ennuméraire. Cet accord permettrait à Orange d'acquérir l’intégralité de MasOrange à travers ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank