Après un nul galère, la France sur le podium de la Ligue des Nations !

Après un nul galère, la France sur le podium de la Ligue des Nations !

L'équipe de France est allée à Stockholm faire ce qu'elle a fait cette année : craquer. Deux buts dans les dix dernières minutes et des prolongations plus réjouissantes plus tard, elle prend le podium de la Ligue des Nations. Et confirme malheureusement sa fébrilité.

Suède 2-2 France

Buts : Ijeh (84 e ) et Kafaji (90 e +2) pour les Blågult // Matteo (58 e ) et Gago (106 e ) pour les Bleues

Voilà 15 jours que Smila Holmberg, Felicia Schröder et certaines Suédoises ont terminé leur saison en Damallsvenskan. Mais ces congés n’ont pas empêché un long combat de 120 minutes, une remontée, et des armes rendues contre une équipe de France toujours aussi énigmatique. Les Bleues s’imposent plus difficilement que vendredi à Reims, et chipent le podium de la Ligue des Nations. Elles finissent 2025 dans la joie d’avoir bien réagi, dans l’inquiétude d’avoir montré ses fragilités.…

UL pour SOFOOT.com