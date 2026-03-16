Après sa victoire électorale, Joan Laporta bombe le torse et joue l'ouverture
Avengers , démembrement ? Après sa nette victoire aux élections présidentielles du FC Barcelone (68,18% des suffrages exprimés), Joan Laporta a lâché un discours digne d’un méchant de Marvel . « Ce résultat est retentissant et nous donne une force telle qu’il nous rend inarrêtables. Personne ne pourra nous arrêter » rapporte le Mundo Deportivo .
Joan Laporta President Visca el Barça 💙❤️ pic.twitter.com/C6KNho26QC…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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