 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Après sa victoire électorale, Joan Laporta bombe le torse et joue l'ouverture
information fournie par So Foot 16/03/2026 à 09:38

Après sa victoire électorale, Joan Laporta bombe le torse et joue l'ouverture

Après sa victoire électorale, Joan Laporta bombe le torse et joue l'ouverture

Avengers , démembrement ? Après sa nette victoire aux élections présidentielles du FC Barcelone (68,18% des suffrages exprimés), Joan Laporta a lâché un discours digne d’un méchant de Marvel . « Ce résultat est retentissant et nous donne une force telle qu’il nous rend inarrêtables. Personne ne pourra nous arrêter » rapporte le Mundo Deportivo .

Joan Laporta President Visca el Barça 💙❤️ pic.twitter.com/C6KNho26QC…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Comment le football américain a permis à Axel Disasi de se relancer
    Comment le football américain a permis à Axel Disasi de se relancer
    information fournie par So Foot 16.03.2026 10:43 

    On se rapproche de la End Zone. Arrivé à West Ham dans les dernières heures du mercato hivernal, Axel Disasi a retrouvé du temps de jeu . Nuno Espirito Santo l’a immédiatement intégré et l’a titularisé lors des six dernières journées de Premier League. Un soulagement ... Lire la suite

  • Un drone s'écrase avec le trophée du Goianão au Brésil
    Un drone s'écrase avec le trophée du Goianão au Brésil
    information fournie par So Foot 16.03.2026 10:06 

    Mayday ! Les instances avaient vu les choses en grand dimanche pour la finale du championnat de l’Etat du Goiás , au centre du Brésil : un drone a été affrété pour présenter le trophée depuis les airs . Une belle idée sur le papier, mais moins sur le terrain. Quinze ... Lire la suite

  • Brésil ou Real Madrid : Carlo Ancelotti a réponse à tout
    Brésil ou Real Madrid : Carlo Ancelotti a réponse à tout
    information fournie par So Foot 16.03.2026 09:59 

    Son sourcil levé fera aussi parti des attractions de la prochaine Coupe du monde. Carlo Ancelotti a confié à Marca que lorsque l’opportunité de prendre la tête de la sélection brésilienne s’est présentée, il n’a pas tergiversé bien longtemps . En poste depuis mai ... Lire la suite

  • Renato Paiva : « PSG-Botafogo, c’est le match de ma vie »
    Renato Paiva : « PSG-Botafogo, c’est le match de ma vie »
    information fournie par So Foot 16.03.2026 09:56 

    Le Paris Saint-Germain champion d’Europe n’a eu besoin que de 20 jours pour redescendre sur Terre. La faute au Botafogo de Renato Paiva, victorieux de la bande de Luis Enrique à la Coupe du monde des clubs en juin dernier (1-0). Pourtant, si le technicien portugais ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank