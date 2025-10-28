Après sa fracture du cou pendant un match, Samuel Asamoah devrait pouvoir rejouer au football
La bonne nouvelle du jour.
Le 5 octobre dernier, Samuel Asamoah a connu un grave accident durant un match de D2 chinoise. Joueur du Guangxi Pingguo, le Togolais de 31 ans a été projeté violemment contre un panneau publicitaire, se brisant le cou. Malgré une opération « réussie » , le joueur risquait la paraplégie, après un blocage vertébral et une compression nerveuse.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
