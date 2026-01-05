Après sa capture, Maduro plaide non coupable de trafic de drogue à New York

Cette image diffusée par Donald Trump sur son réseau Truth Social le 3 janvier 2026 présente le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro après sa capture par les forces spéciales américaines President Donald Trump said Saturday that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. "The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country," Trump said on Truth Social. ( US President Donald Trump's TRUTH Social account / HANDOUT )

Le chef de l'Etat vénézuélien déchu Nicolas Maduro, capturé samedi par l'armée américaine, a plaidé lundi non coupable à New York des accusations de trafic de drogue retenues contre lui, et assuré être "toujours le président" de son pays.

"Je suis innocent, je ne suis pas coupable. Je suis un homme honnête", a lancé, selon CNN, l'ancien leader de 63 ans devant le juge du Southern District de Manhattan qui lui a signifié officiellement son inculpation pour quatre chefs d'accusation.

Comparaissant à son côté, son épouse Cilia Flores, 69 ans, a également plaidé non coupable.

Quelques dizaines de partisans et opposants du président se sont massés aux abords du tribunal, se faisant face.

"Aujourd’hui, c’est mon anniversaire, et c'est le plus beau cadeau que j’aie jamais reçu de toute ma vie", dit Angel Montero, Vénézuélien de 36 ans, qui "tient à remercier Donald Trump" pour l'impressionnante opération militaire ayant conduit à la capture de Nicolas Maduro.

Dans le même temps à Caracas, de nombreux députés ont scandé "Allez Nico" en soutien à leur président défait, lors de l'ouverture d'une nouvelle session de l'Assemblée nationale

- "corrompu et illégitime" -

Nicoals Maduro et son épouse sont visés aux Etats-Unis par un nouvel acte d'accusation publié samedi, aux côtés de quatre autres personnes - qui n'ont pas été arrêtées - dont le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, considéré comme l'un des hommes les plus puissants du pays, et le fils de Nicolas Maduro.

Le leader vénézuélien était "à la tête d'un gouvernement corrompu et illégitime qui, depuis des décennies, a utilisé le pouvoir de l'Etat pour protéger et promouvoir des activités illégales, notamment le trafic de drogue. Ce trafic a enrichi et solidifié l'emprise de l'élite politique et militaire vénézuélienne", écrit l'acte d'accusation.

Il est notamment accusé de s'être allié avec des mouvements de guérilla y compris colombiens, que Washington considère comme "terroristes", ainsi qu'à des cartels criminels pour "acheminer des tonnes de cocaïne vers les Etats-Unis".

Sommée de se conformer aux volontés de Washington, Delcy Rodriguez, nommée dirigeante vénézuélienne par intérim à l'issue de la spectaculaire opération menée samedi par les forces spéciales américaines, a affiché sa volonté de coopérer avec les Etats-Unis dans le cadre de relations "équilibrées et respectueuses (...) fondées sur l'égalité souveraine et la non-ingérence".

Le président américain Donald Trump, aux côtés du secrétaire d'État Marco Rubio (G) et du secrétaire à la Défense Pete Hegseth (D), s'adresse à la presse après la capture et le transfert du président Nicolas Maduro par les forces américaines, depuis sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, le 3 janvier 2025 ( AFP / Jim WATSON )

Celle qui était la vice-présidente de Nicolas Maduro montre ainsi un premier signe d'ouverture envers Donald Trump, qui l'a mise en garde : "si elle ne fait pas ce qu'il faut", elle subira un sort pire que celui réservé au président déchu.

- "Cuba prêt à tomber -

De nombreux pays contestent la légalité de l'intervention américaine, présentée par les Etats-Unis comme une "opération de police".

Lors d'une réunion d'urgence lundi matin du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a appelé au respect de l'"indépendance politique" des Etats, dans un texte lu par une adjointe.

Certains alliés des États-Unis, dont l’Union européenne, ont exprimé leur inquiétude. A Paris, Emmanuel Macron a affirmé que la "méthode utilisée" par les Etats-Unis pour capturer Nicolas Maduro, n'était "ni soutenue ni approuvée" par la France.

Carte montrant le Venezuela, les Etats-Unis et les différentes étapes de l'opération "Absolute Resolve" lancée par les Etats-Unis pour capturer le président vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier 2026 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Lors de l'opération, minutieusement préparée, 32 membres des services de sécurité cubains ont été tués, a précisé le gouvernement de ce pays allié de Caracas.

"Cuba est prêt à tomber", a déclaré M. Trump à bord d'Air Force One, estimant qu'il serait difficile pour ce pays de "tenir le coup" sans les revenus issus du pétrole vénézuélien.

Le président américain a affirmé dimanche soir qu'une opération en Colombie similaire à celle menée au Venezuela lui paraissait "une bonne idée".

Si les Etats-Unis assurent ne plus vouloir s'impliquer dans les affaires politiques d'autres pays comme en Irak ou en Afghanistan dans les années 2000, Donald Trump a clairement exprimé son intérêt pour les vastes ressources pétrolières du Venezuela, premières réserves de brut prouvées au monde.

Il a affirmé qu'il autoriserait les compagnies pétrolières américaines à exploiter l'or noir du Venezuela, qui vend son pétrole de mauvaise qualité sur le marché noir à destination notamment de la Chine.

Un membre de la garde nationale vénézuélienne en faction après les frappes américaines qui ont visé le pays, le 3 janvier 2026 à Caracas ( AFP / Federico PARRA )

Bien qu’aucune force américaine connue ne soit restée à l’intérieur du Venezuela, une présence navale massive, incluant un porte-avions, demeure au large des côtes.