Après sa blessure, Dani Carvajal révèle son soutien le plus touchant

Victime d’une rupture des ligaments croisés le 5 octobre dernier en fin de match face à Villarreal (2-0), Dani Carvajal (32 ans) a donné un long entretien à la revue de mode Esquire dans lequel le défenseur du Real Madrid aborde notamment les suites de sa grave blessure. Et parmi les nombreux messages de soutien reçus, c’est celui de Diego Simeone , entraineur du rival de l’Atlético Madrid, qui l’a le plus touché : « El Cholo est une personne qui aime le football et que j’admire beaucoup, au-delà de la rivalité, évidemment. Je pense que nous partageons la même vision de ce sport, avec beaucoup d’émotion, et je me souviens de ce message comme d’un moment spécial », témoigne l’international espagnol (51 sélections).…

FG pour SOFOOT.com