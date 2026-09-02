Après plus de 200 jours en mer, un porte-avions américain arrive en Thaïlande

Le porte-avions USS Abraham Lincoln de la marine américaine se dirigeait mercredi matin à Laem Chabang, en Thaïlande, après plus de 200 jours en mer, alors que les inquiétudes concernant les conditions à bord allaient croissant.

L'USS Abraham Lincoln, qui compte à son bord environ 5.000 marines et membres d'équipage, détient désormais le record moderne du nombre de jours consécutifs passés en mer, selon des élus démocrates.

En règle générale, les déploiements navals durent entre six et neuf mois, mais cette durée peut être prolongée en période de conflit.

Accompagné d'autres navires de la marine américaine, le porte-avions fera escale en Thaïlande pendant cinq jours, selon les autorités thaïlandaises.

L'arrivée de milliers de militaires a fait naître l'espoir de voir l'activité économique s'intensifier dans la cité balnéaire voisine de Pattaya. Cela alimente toutefois certaines craintes, alors que la ville est considérée comme l'un des épicentres mondiaux du tourisme sexuel.

Une quarantaine de bus assurera le transport des militaires entre Pattaya et le port de Laem Chabang, où les navires accosteront, a déclaré le maire de Pattaya, Poramase Ngampiches.

"Les militaires n'ont pas le droit de se rendre dans certains lieux ou de s'adonner à certaines activités telles que tous les sports nautiques, le jet-ski, le saut à l'élastique, la lutte et la boxe", a-t-il déclaré à Reuters.

La police déploiera des patrouilles supplémentaires autour du principal front de mer de Pattaya et du quartier connu pour sa vie nocturne.

Des interventions de police menées ce week-end ont conduit à l'interpellation de 40 à 50 personnes soupçonnées de prostitution, ont indiqué des responsables.

Bien qu'illégale en Thaïlande, l'industrie du sexe est largement visible dans les principaux pôles touristiques, notamment dans certains quartiers de Bangkok et de Pattaya.

(Thomas Suen, Chalinee Thirasupa et Panarat Thepgumpanat, rédigé par Devjyot Ghoshal; version française Camille Raynaud)