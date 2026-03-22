 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Après leur guerre douanière, les Etats-Unis et la Chine tentent de réguler leurs relations
information fournie par AFP 22/03/2026 à 14:37

Washington et Pékin réfléchissent à un nouveau mécanisme visant à régenter leurs échanges commerciaux ( AFP / Pedro Pardo )

Washington et Pékin réfléchissent à un nouveau mécanisme visant à régenter leurs échanges commerciaux ( AFP / Pedro Pardo )

Après des joutes à coups de droits de douane et la négociation d'une détente précaire, Washington et Pékin réfléchissent à un nouveau mécanisme visant à régenter leurs échanges commerciaux.

Pour certains observateurs, cela risque de fausser la libre concurrence. D'autres y voient un moyen d'ouvrir la voie à une cohabitation plus apaisée entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Quelques clés d'explication sur les travaux en cours, avant une hypothétique rencontre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping.

- De quoi s'agit-il? -

A l'issue d'une rencontre les 15 et 16 mars entre hauts responsables économiques américains et chinois à Paris, le représentant de la Maison Blanche pour le Commerce (USTR) Jamieson Greer a indiqué que la création d'un "Comité au commerce" américano-chinois avait été évoquée.

Il s'agirait, selon lui, d'un mécanisme hybride afin de formaliser et de déterminer "quels types de produits" les Etats-Unis devraient exporter vers la Chine et vice-versa.

De l'avis de Wendy Cutler, vice-présidente de l'Asia Society Policy Institute, ce comité pourrait évaluer la possibilité d'accroitre le commerce de produits non sensibles ou évoquer une réduction mutuelle des droits de douane dans les secteurs non stratégiques.

Pour l'instant, souligne-t-elle dans une note d'analyse, les responsables semblent en passe de débloquer des engagements d'achat de la part de la Chine (produits agricoles, énergie, avions).

- Est-ce nouveau? -

Chad Bown, du Peterson Institute for International Economics, y voit une forme de "commerce régulé".

Il cite auprès de l'AFP l'exemple du Japon qui, dans les années 1980, avait volontairement freiné ses exportations de voitures vers les Etats-Unis.

Plus récemment, pendant le premier mandat de Donald Trump, Washington et Pékin avaient signé un accord dans lequel la Chine s'était engagée à importer davantage de produits américains, pour une valeur de 200 milliards de dollars sur deux ans.

Cet engagement ne s'était pas concrétisé.

- Pourquoi cela suscite des inquiétudes? -

"Au lieu de supprimer les réglementations, de réduire les droits de douane et de permettre aux entreprises de décider plus facilement ce qu'elles vendent et à quel prix, le système deviendrait plus bureaucratique", alerte Joerg Wuttke, associé au sein du cabinet de conseil DGA-Albright Stonebridge Group.

"Ce n'est pas bon signe", ajoute-t-il auprès de l'AFP. "Où sont les lois du marché?"

Selon lui, cette approche pourrait réduire la compétitivité et agacer les autres pays.

Un chef d'entreprise américain ayant requis l'anonymat s'interroge: si le gouvernement contrôle les échanges commerciaux, comment choisira-t-il les entreprises prioritaires et les secteurs privilégiés?

- Est-ce que la relation sera meilleure? -

D'après Chad Bown, le nouveau mécanisme pourrait s'avérer plus fructueux que des tentatives précédentes visant à lisser leurs différends commerciaux.

"Il est clair que l'ancien système ne fonctionnait pas. Pourrions-nous essayer autre chose?", suggère-t-il, soulignant qu'une "relation plus durable" valait mieux que "des conflits qui se ravivent sans cesse".

Mais, pour que cela fonctionne, l'accord doit être acceptable et réaliste pour chacun des signataires.

"Il faudrait que les deux parties s'engagent sincèrement", prévient-il. "Et, même ainsi, ce sera vraiment, vraiment difficile."

Guerre commerciale
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Municipales: un second tour à haut suspense
    Municipales: un second tour à haut suspense
    information fournie par AFP Video 22.03.2026 15:22 

    Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse... Le suspense est de mise dans la quasi-totalité des grandes villes de France au second tour dimanche des élections municipales, marquées par la poussée de La France insoumise et du Rassemblement national à un an de la ... Lire la suite

  • Un pont frappé par Israël dans le sud du Liban
    Un pont frappé par Israël dans le sud du Liban
    information fournie par AFP Video 22.03.2026 15:18 

    Des images AFPTV montrent le moment où une frappe israélienne touche le pont de Qasmiyeh, situé sur la principale route côtière reliant la région de Tyr au reste du pays. Cette frappe est intervenue après qu'Israël a annoncé son intention de détruire des ponts ... Lire la suite

  • Un homme passe en cyclomoteur devant des répliques de missiles installées sur un trottoir à Téhéran, le 22 mars 2026 ( AFP / - )
    L'Iran et les Etats-Unis multiplient les menaces sur les infrastructures clés
    information fournie par AFP 22.03.2026 14:26 

    Au 23e jour de la guerre au Moyen-Orient, les infrastructures clés de la région sont au coeur du conflit, Washington et Téhéran menaçant de viser des cibles vitales, et l'inquiétude grandit après des frappes près de sites nucléaires en Israël et en Iran. A la suite ... Lire la suite

  • Un électeur vote au second tour des municipales, le 22 mars 2026 à Bordeaux ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Municipales: les électeurs aux urnes pour un second tour à suspense
    information fournie par AFP 22.03.2026 14:23 

    Les électeurs ont commencé à voter dimanche au second tour des municipales, où le suspense est de mise dans la quasi-totalité des grandes villes françaises, après un premier tour marqué par la poussée de La France insoumise et du Rassemblement national à un an ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank