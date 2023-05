Après les retraites, la popularité de Macron et Borne rebondit dans l'opinion

Selon une étude BVA, le chef de l'Etat regagne 6 points avec 32% d'opinions favorables chez les personnes interrogées.

Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, le 8 mai 2023, à Paris ( POOL / LUDOVIC MARIN )

La cote de popularité d'Emmanuel Macron et celle d'Elisabeth Borne rebondissent après la bataille autour de la réforme des retraites qui avait plombé l'exécutif, indique un sondage BVA pour RTL publié vendredi 26 mai.

Le chef de l'Etat regagne 6 points avec 32% des Français ayant une "bonne opinion" de lui, indique l'institut selon qui Emmanuel Macron "sort du creux de la vague dans lequel il était après la séquence retraites" qui avait fait plonger sa popularité à son niveau de fin 2018. La Première ministre Elisabeth Borne prend quant à elle cinq points, à 32%, selon ce baromètre.

L'immigration, thème de l'été?

Les sondés ont également été interrogés sur l'immigration, au coeur d'un projet de loi attendu d'ici l'été malgré les revirements de l'exécutif.

69% des Français interrogés se disent "préoccupés" par l'immigration même si le sujet n'arrive qu'au sixième rang de leurs priorités (24%), loin derrière le pouvoir d'achat (56%), la santé (38%) et la sécurité (32%). Les deux tiers (67%) considèrent par ailleurs qu'il y a "trop d'immigrés" en France et 43% seulement que l'immigration est "une chance pour la France".

Ils reconnaissent néanmoins majoritairement (60%) que "les immigrés sont victimes de discriminations".

Alors que Les Républicains lancent une offensive sur le sujet, 73% des sondés se disent favorables à "organiser un référendum" et 66% souhaitent "durcir les conditions du regroupement familial". Mais 68% se disent également favorables, comme le souhaite le gouvernement, à "régulariser les travailleurs sans papiers" dans les secteurs en tension.

Les sondés regardent avec méfiance les responsables politiques en matière d'immigration: le RN est le parti qui suscite le plus la confiance (36%), suivi de LR (30%) et du gouvernement (28%).

Enquête menée les 24 et 25 mai auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.