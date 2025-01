information fournie par So Foot • 27/01/2025 à 18:29

Après les hommes, les féminines du PSG iront aussi au Mans

Le Mans va recevoir deux PSG en février.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France féminine a été effectué ce lundi et le destin, ou plutôt Aline Riera, a choisi d’offrir un nouvel affrontement entre le club de la Sarthe et le Paris Saint-Germain , après celui qui opposera l’équipe masculine de Luis Enrique au club de National 1 en huitièmes de finale de la compétition. Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières affronteront donc également Le Mans, deuxième de D2 féminine le dimanche 9 février .…

LL pour SOFOOT.com