Après le Japon et la Corée du Sud, l'UE voudrait signer un partenariat de sécurité et de défense avec l'Inde, annonce Ursula von der Leyen

Les deux blocs pourraient notamment coopérer en matière de cybersécurité, d'espace ou de drones.

Ursula von der Leyen et Narendra Modi à New Delhi, en Inde, le 28 février 2025. ( AFP / MONEY SHARMA )

L'Union européenne et l'Inde "travaillent" à la signature d'un accord de partenariat en matière de sécurité et de défense, dans un contexte international marqué par la menace russe et le revirement géostratégique opéré par les États-Unis, a annoncé vendredi 28 février la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

"Je peux annoncer que nous travaillons à un partenariat de sécurité et de défense avec l'Inde, du type de ceux signés avec le Japon et la Corée du Sud ", a déclaré Ursula von der Leyen au deuxième jour de sa visite à New Delhi. "Ceci nous aidera à renforcer nos efforts contre les menaces communes en matière de terrorisme transfrontière, de menaces maritimes, de cyberattaques ou d'un phénomène nouveau : les attaques qui visent nos infrastructures essentielles", a-t-elle détaillé lors d'un discours.

Parmi les pistes de coopération militaire, elle a notamment cité les secteurs où Inde et Europe partagent "la technologie et le savoir-faire, comme la cybersécurité, l'espace ou les drones ".

L'Inde est une alliée historique de la Russie, qui lui fournit toujours l'essentiel de ses livraisons d'armes .

Vers un accord de libre-échange ?

Ursula von der Leyen est arrivée jeudi en Inde pour deux jours d'entretiens visant à doper les liens du Vieux-continent avec le pays le plus peuplé de la planète, notamment face aux États-Unis. Sa visite intervient au moment où Donald Trump a nettement tendu les relations transatlantiques. La présidente de la Commission doit s'entretenir vendredi à la mi-journée avec le Premier ministre indien Narendra Modi.

Ursula von der Leyen a également indiqué vendredi vouloir boucler un accord commercial de libre-échange entre l'Inde et l'UE en 2025 . "Nous sommes d'accord avec le Premier ministre Modi pour accélérer (les discussions) et parvenir à un accord cette année", a-t-elle déclaré. "Je sais que ce ne sera pas facile. Mais je sais aussi que le moment et la détermination comptent et que ce partenariat arrive au bon moment pour les deux parties", a-t-elle plaidé.

L'UE est le plus grand partenaire commercial de l'Inde, avec 124 milliards d'euros d'échanges de marchandises en 2023, soit plus de 12% du total du commerce indien , selon Bruxelles.

Ce marché en expansion offre des opportunités clés pour l'Europe mais reste protégé par des droits de douane élevés. Il ne représente que 2,2% du commerce de marchandises de l'UE. Relancées en 2022, les négociations en vue d'un accord commercial n'ont pour l'heure pas abouti.