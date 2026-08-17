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Après le Hamas, Jared Kushner va s'entretenir avec Netanyahu au sujet de Gaza
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 09:07
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par Alexander Cornwell

Jared Kushner, émissaire américain et gendre du président Donald Trump, doit rencontrer lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans le but de faire avancer le plan de paix pour Gaza, au lendemain d'une rencontre exceptionnelle avec des responsables du Hamas au Caire.

Le président américain a déclaré fin juillet qu'un accord avait été conclu en vue du désarmement complet du Hamas et d'autres groupes armés à Gaza. Donald Trump a indiqué que l'accord serait mis en œuvre par étapes, avec un retrait progressif des forces israéliennes de Gaza en fonction du désarmement du Hamas.

Mais Benjamin Netanyahu, qui brigue un nouveau mandat lors des élections prévues en octobre, a publiquement rejeté le plan du président américain, qui prévoit également qu'une force internationale de stabilisation collabore avec une nouvelle force de police palestinienne pour assurer la sécurité de la bande de Gaza.

Le Hamas a déclaré avoir accepté ce plan, mais a précisé que sa mise en œuvre dépendrait du respect préalable par Israël de ses propres engagements, notamment le retrait et la cessation des attaques.

Selon une source diplomatique, le dirigeant du Hamas, Khalil Al-Hayya, était présent lors de certaines des réunions que les médiateurs ont tenues dimanche au Caire avec Jared Kushner et Nikolaï Mladenov, l'envoyé du Conseil pour la paix de Donald Trump chargé de la question de Gaza.

Il s'agissait de la deuxième rencontre connue de Jared Kushner avec des représentants du Hamas, le groupe palestinien qualifié d'organisation terroriste par les États-Unis.

Le gendre de Donald Trump avait rencontré des responsables du Hamas aux côtés de l'émissaire américain Steve Witkoff en octobre 2025, contribuant ainsi à la conclusion d'un accord qui avait abouti à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages restants capturés lors des attaques du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël.

(Rédigé par Tom Perry ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 10:42

    Kushner est un clone de Trump.

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