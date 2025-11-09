Après le 4-1 concédé par Monaco, Thiago Scuro s’en prend à... l’arbitrage

Il fallait oser.

Tandis que Monaco s’est fait manger par Lens à domicile alors même que les deux équipes ne partagent ni les mêmes objectifs ni les mêmes budgets, son directeur sportif est monté au créneau pour remettre en cause… l’arbitrage , au lieu de ses joueurs. « Je ne sais pas si c’est un problème français, mais je sais que ce n’est pas bon et pas seulement pour Monaco , a en effet ciblé le directeur sportif du club de la Principauté, en zone mixte. Chaque week-end, il se passe des controverses concernant les décisions arbitrales en Ligue 1. Au lieu de parler des joueurs ou de matchs de qualité, nous parlons des arbitres : ce n’est jamais positif ! » …

FC pour SOFOOT.com