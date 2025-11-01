Après la disparition de son chien, Aaron Ramsey n'a plus de club

Vous savez quelle excuse trouver lorsque vous voudrez démissionner.

La fin du mois d’octobre a été particulièrement mouvementée pour Aaron Ramsey. Arrivé l’été dernier au Mexique, du côtés des Pumas de Mexico, le milieu de terrain gallois a en effet récemment perdu son chien . Aux côtés de son épouse, Colleen, Ramsey a ainsi multiplié les avis de recherche et a même été autorisé à prendre un peu de repos par son club. Les Pumas ont finalement décidé, avec l’accord du joueur, de mettre un terme à leur contrat mutuel ce vendredi, comme le rapportent plusieurs médias mexicains.…

AB pour SOFOOT.com