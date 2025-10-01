Après la défaite à Marseille, Heitinga et les joueurs de l’Ajax en prennent pour leur grade
Les valises sont lourdes au retour.
Après la claque encaissée au Vélodrome ce mardi soir (4-0), l’Ajax Amsterdam prend un savon , alors qu’elle aurait plutôt besoin d’une petite pommade apaisante. Défaits pour la deuxième fois en deux matchs en Ligue des champions (première défaite face à l’Inter Milan 2-0), les joueurs amstellodamois connaissent un début de saison poussif. Selon De Telegraaf , l’entraîneur John Heitinga , arrivé en mai dernier après le choke de l’Ajax, pourrait être rapidement débarqué si la situation ne s’améliore pas. …
CDB pour SOFOOT.com
