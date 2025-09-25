Après 30 heures dans les WC d'un KFC, un homme retrouvé mort

Une enquête a été ouverte après la mort d'un quadragénaire venu déjeuner vendredi dans un restaurant KFC près de Dunkerque (Nord) et retrouvé le lendemain dans les toilettes du fast-food, où il aurait passé plus de 30 heures ( AFP / Martin LELIEVRE )

Une enquête a été ouverte après la mort d'un quadragénaire venu déjeuner vendredi dans un restaurant KFC près de Dunkerque (Nord) et retrouvé le lendemain dans les toilettes du fast-food, où il aurait passé plus de 30 heures selon sa famille.

L'homme a été retrouvé décédé dans les toilettes de cet établissement de restauration rapide samedi fin de journée, a déclaré jeudi à l'AFP la procureure de Dunkerque Charlotte Huet, indiquant que le parquet a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort.

L'autopsie du corps n'a pas révélé de "lésions traumatiques" et les premiers éléments de l'enquête "ne mettent pas en évidence d'intervention d'un tiers dans les causes de ce décès", a précisé la procureure.

L'homme âgé de 46 ans et père de trois enfants, employé dans une agence bancaire près de Dunkerque, a été signalé disparu par sa famille quand il n'est pas rentré du travail vendredi soir, a déclaré à l'AFP son frère, confirmant une information de la presse locale.

Ayant appris par ses collègues qu'il n'était pas revenu au bureau après la pause méridienne vendredi, ses proches ont retrouvé samedi sa voiture sur le parking du KFC, et lancé des recherches alentours.

Après avoir vu sur les caméras de surveillance du restaurant qu'il était entré dans les toilettes après avoir passé sa commande vendredi vers 13H00 et ne semblait pas en être ressorti, sa famille a demandé à la direction d'ouvrir la pièce, toujours fermée.

Ses proches ont finalement pu accéder aux toilettes samedi après 18H00, où ils ont retrouvé le corps "par terre près du lavabo", toujours selon le frère de la victime.

"On ne comprend pas comment il a pu rester si longtemps sans que personne ne s'en rende compte, c'est inadmissible, on n'en restera pas là", a réagi ce frère mercredi, déplorant que KFC a continué à servir ses clients après la découverte du corps.

KFC France a annoncé mercredi soir à l'AFP avoir lancé une enquête avec le restaurant concerné, qui appartient à un "partenaire-franchisé" de la chaîne, "pour comprendre les "dysfonctionnements qui ont pu être constatés et prendre les mesures adaptées afin qu'un tel événement ne puisse plus jamais se reproduire", ajoutant avoir adressé ses "condoléances" et son "soutien" à la famille du défunt.