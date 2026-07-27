Après 18 mois, le bilan économique de Trump est marqué par des chocs, une résilience et des signes de stagnation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les données gouvernementales montrent que la population active et l'emploi ont reculé depuis le retour de Trump au pouvoir

* Les rapports sur les salaires indiquent que l'emploi dans le secteur manufacturier est inférieur à ce qu'il était à la fin du mandat de Biden

* L'inflation reste supérieure à l'objectif de la Fed; certains responsables voient un risque imminent de hausse

par Howard Schneider et Saqib Iqbal Ahmed

Les 18 premiers mois du second mandat du président Donald Trump à la Maison Blanche ont été marqués par une série de chocs économiques liés à ses politiques, notamment la répression de l’immigration et la hausse des droits de douane qu’il avait promises lors de sa campagne de 2024 , ainsi qu’une guerre imprévue avec l’Iran qui a fait grimper le prix du pétrole et menacé les chaînes d’approvisionnement mondiales. Si l’économie américaine dans son ensemble a mieux résisté aux changements politiques et à la guerre au Moyen-Orient que ne l’avaient prévu de nombreux économistes, la promesse de Trump de faire baisser les prix, de relancer l’emploi dans l’industrie et d’améliorer les conditions de vie de la classe moyenne ne s’est toujours pas concrétisée, à un peu plus de trois mois des élections de mi-mandat . Résiliente, certes, mais l’économie a également marqué le pas dans de nombreux domaines où Trump avait affirmé que les expulsions massives de sans-papiers et la hausse des taxes à l’importation déclencheraient un boom, la guerre américano-israélienne contre l’Iran venant aggraver certains risques majeurs.

EMPLOI

L’indicateur le plus complet de l’emploi provient de l’enquête auprès des ménages menée par le Bureau of Labor Statistics (BLS). En raison des modifications apportées aux statistiques démographiques début 2026, les données publiées par le BLS ne sont pas strictement comparables d’une année à l’autre; elles montrent une forte baisse de l’emploi et du nombre de personnes à la recherche d’un emploi en janvier, principalement due aux nouvelles mesures de contrôle. Toutefois, l’agence utilise les nouvelles estimations démographiques pour une série expérimentale portant sur les cinq dernières années, afin de constituer un ensemble de données cohérent à partir d’avril 2020. Ces données montrent également une baisse tant de la population active que du nombre de personnes occupant un emploi depuis le retour de Trump au pouvoir, une évolution logique compte tenu des efforts visant à limiter l’immigration et à accroître les expulsions. Conjugué au vieillissement de la population native, cela se traduit par une diminution du nombre de personnes disponibles pour occuper des postes.

QUI RECRUTE? Trump avait déclaré que ses politiques conduiraient à une relance de l’industrie manufacturière américaine, accompagnée de la création d’emplois. On a assisté à un boom des investissements — dans les centres de données d’intelligence artificielle , dont l’impact sur la production et l’emploi reste à déterminer. Les investissements dans l’IA ont fait grimper l’emploi dans le secteur de la construction. Mais les rapports sur l’emploi montrent une baisse du nombre d’emplois dans le secteur manufacturier par rapport à la fin du mandat de l’ancien président Joe Biden . Ce dernier a quitté la présidence en janvier 2025. Certaines des priorités de Trump se reflètent dans les données sur l’emploi , comme la baisse du nombre de fonctionnaires. Mais il est difficile de redéfinir les besoins d’une économie comptant 342 millions d’habitants. C’est une société qui apprécie les restaurants et les bars. C’est aussi une société qui vieillit et qui a besoin de davantage de services de santé. Les évolutions en matière d’embauche reflètent cette dynamique.

PRIX

L’inflation a été un thème majeur de la campagne de 2024, la colère suscitée par le choc des prix lié à la pandémie de COVID-19 étant encore vive, même si les pressions sur les prix se sont atténuées alors que la Réserve fédérale relevait ses taux d’intérêt.

Mais la promesse de Trump de faire baisser les prix n’a jamais été réaliste. Historiquement, les prix aux États-Unis, pris dans leur ensemble, ne baissent que lors de périodes économiques particulièrement difficiles. Il est possible de réduire l’inflation, mais les progrès enregistrés sous Trump ont été modestes. Les indices de prix les plus suivis montrent un ralentissement de la progression, l’inflation restant supérieure à l’objectif de 2% de la Fed, et les décideurs politiques s’inquiétant des risques d’une nouvelle hausse. Les droits de douane ont, dans une certaine mesure, contribué à la hausse des prix; la flambée du prix du pétrole à environ 100 dollars le baril, soit environ 50% de plus que son niveau avant le début de la guerre au Moyen-Orient fin février, a accentué la pression; et aujourd’hui, la demande liée au développement de l’IA a le même effet.

Les économistes s’attendent à des variations de prix relatifs. Au cours d’une période donnée, certains biens verront leur prix augmenter par rapport à d’autres.

Mais lorsque les hausses sont suffisamment importantes et généralisées, et que différents produits se succèdent dans le cycle de hausse des prix, il en résulte une inflation plus généralisée. Certains responsables de la Fed considèrent ce scénario comme un risque imminent.

REVENUS Au-delà du débat sur le caractère équitable ou durable d’une répartition des revenus en forme de "K" — où les plus riches et les plus hauts revenus prospèrent tandis que les ménages à faibles et moyens revenus s’en sortent moins bien —, les dépenses de consommation ont tenu bon face aux différents chocs de l’ère Trump.

Mais on ne sait pas combien de temps cette tendance pourra se maintenir, étant donné que l’indicateur le plus global du pouvoir d’achat des ménages — le revenu personnel disponible corrigé de l’inflation — stagne, voire a récemment reculé. Le revenu personnel disponible correspond à ce qui reste après impôts et comprend les salaires ainsi que des éléments tels que les prestations durégime de retraitede la Sécurité sociale — en somme, l’argent qui reste dans la poche d’une personne pour payer son logement, sa nourriture et d’autres biens et services.

ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE Trump est passé de la promesse de rendre la vie plus abordable au rejet de cet objectif, qu’il juge sans importance. Il a qualifié la loi récemment adoptée par le Congrès visant à améliorer l’accessibilité au logement de " grande ennui " et a refusé de la signer. Le logement est une question épineuse. Les présidents ont toujours présenté l’accession à la propriété comme la pierre angulaire de la richesse et de la réussite individuelles des Américains, mais les législateurs ont resserré les critères d’octroi de crédit lorsque les marchés sont devenus spéculatifs et ont provoqué une crise financière mondiale. Après des années de taux d’intérêt extrêmement bas, la pandémie a encore stimulé le marché immobilier américain — faisant grimper les prix des logements — puis les hausses de taux de la Fed, destinées à freiner l’inflation, ont aggravé le problème de l’accessibilité en poussant les taux hypothécaires vers de nouveaux sommets. Les taux hypothécaires restent élevés, tout comme les primes d’assurance habitation, qui sont liées à la hausse de la valeur des logements et à d’autres coûts associés. Le gouvernement fédéral ne peut pas faire grand-chose en matière d’offre de logements. La prolongation des crédits d’impôt ou des mesures similaires peut aider, mais le secteur reste sous le contrôle des collectivités locales et de leur mosaïque de règles d’aménagement du territoire et de zonage.

En fin de compte, cependant, l’accession à la propriété continue de représenter une part disproportionnée des revenus des ménages.

LE MARCHÉ BOURSIER Trump est depuis longtemps obsédé par les performances du marché boursier américain, le président vantant les récents records atteints par les principaux indices comme la preuve du succès de sa politique.

En réalité, cependant, les actions ont tendance à progresser au fil du temps, quel que soit le président en fonction, et la plupart des dirigeants américains récents ont connu des cours boursiers records pendant leur mandat. La performance du marché depuis janvier 2025 se situe exactement dans la moyenne par rapport à celles observées sous les présidents depuis Ronald Reagan. L’indice S&P 500 .SPX a progressé d’environ 25% au cours du second mandat de Trump, contre un gain médian d’environ 24% au cours des 18 premiers mois des mandats présidentiels depuis 1981. Cette performance reste toutefois comparable au taux de croissance annuel composé global de 9,5% enregistré par les actions sur cette période.

BOOM DES TITRES LIÉS À L’IA

Le secteur de l’IA a été l’un des principaux moteurs de la hausse des marchés depuis le retour de Trump à la Maison Blanche.

Mais l’IA — qui est actuellement le principal moteur de l’essor des investissements des entreprises soutenant la croissance du PIB — ne se limite pas au marché boursier. Les émissions d’obligations d’entreprises depuis le début de l’année, qui s’élevaient à 1.520 milliards de dollars à la fin du mois de juin — dont une grande partie est destinée à financer le développement de l’IA —, affichent un rythme record, dépassant même le boom post-pandémique de 2020.

Le volume élevé des émissions, combiné à des écarts de taux serrés et à une demande soutenue, témoigne de la résilience de l’économie et de la solidité des bilans des entreprises.