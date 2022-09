Apprentissage : une croissance des contrats fortement due au supérieur, selon le ministère du Travail

Les étudiants en bac +3 ou plus représentent 38 % des contrats contre 20 % en 2018.

Des chiffres qui confirment le poids du supérieur dans l'apprentissage. Selon une étude publiée jeudi 1er septembre par le ministère du Travaila, la très forte augmentation des entrées en apprentissage entre 2018 et 2021 est portée à 75 % par des formations de niveau bac +2 ou plus .

"Alors qu’en 2018, près de quatre nouveaux contrats d'apprentissage privés sur dix préparaient à une formation du supérieur, cette proportion atteint six sur dix en 2021", précise la direction des statistiques du ministère du Travail (Dares). Les niveaux bac +3 ou plus représentent 38 % des contrats contre 20 % en 2018. La part des bac +2 s’élève à 22 % contre 18 % trois ans avant.

733.200 contrats d’apprentissage ont débuté en 2021

La Dares rappelle que 733.200 contrats d’apprentissage ont débuté en 2021, soit 38 % de plus qu’en 2020. "Sur deux ans, entre 2019 et 2021, le nombre d’entrées double", souligne-t-elle. Fin 2021, le nombre d’apprentis s’élève à 892.100 , soit 33 % de plus que fin 2020.

Pour la Dares, cette croissance s'explique à la fois par la réforme de 2018 (qui a notamment libéralisé l'ouverture de centres de formation et élargi l'apprentissage aux 26-29 ans), ainsi que par l’aide exceptionnelle ( 5.000 euros pour l'embauche d'un mineur , 8.000 euros pour un majeur) mise en place mi-2020 en réponse à la crise sanitaire du Covid-19.

Des apprentis sont de plus en plus âgés

Cette aide exceptionnelle - prolongée pour l'instant jusque fin 2022 - a contribué à cet essor dans le supérieur car les formations du supérieur peuvent y être éligibles, ce qui n'était pas le cas avec l'aide précédente à laquelle elle s'est substituée. En conséquence, les apprentis sont de plus en plus âgés . Les mineurs représentent seulement 19% des nouveaux contrats en 2021 contre 37 % en 2018.

Par secteur, la part du tertiaire progresse de 12 points entre 2018 et 2021 pour s’établir à 71 %. La part des autres secteurs recule : -6 points pour l’industrie (à 15 % en 2021), -5 points pour la construction (à 11 %).La Dares constate également une féminisation de l'apprentissage (44 % des contrats en 2021 contre 34 % en 2018) qui n'est pas seulement due à la tertiarisation. Les femmes représentent ainsi 11% des contrats d’apprentissage commencés en 2021 dans la construction contre 6 % en 2018.