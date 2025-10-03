 Aller au contenu principal
Apple retire de l'AppStore des applications pour localiser la police de l'immigration américaine
information fournie par AFP 03/10/2025 à 08:10

Apple a retiré jeudi de son magasin d'applications AppStore plusieurs applications mobiles utilisées pour signaler anonymement les déplacement de la police de l'immigration américaine ( AFP / Idrees MOHAMMED )

Apple a retiré jeudi de son magasin d'applications AppStore plusieurs applications mobiles utilisées pour signaler anonymement les déplacement de la police de l'immigration américaine (ICE), institution au cœur de la politique d'expulsion massive menée par Donald Trump.

Ces applications avaient gagné en popularité ces derniers mois à mesure que la campagne d'expulsion des migrants clandestins du président Donald Trump s'est intensifiée, soldée par de nombreuses arrestations menées par l'ICE.

Jeudi soir, les applications de localisation de l'ICE, dont la populaire ICEBlock, étaient inaccessibles aux journalistes de l'AFP sur l'AppStore.

Sollicité par l'AFP, Apple n'a pas commenté dans l'immédiat.

La procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a déclaré à la chaîne d'information Fox Business que le ministère de la Justice avait "contacté Apple aujourd'hui pour exiger le retrait de l'application ICEBlock de son AppStore, ce qu'Apple a fait" jeudi.

"Sur la base des informations que nous avons reçues des forces de l'ordre concernant les risques pour la sécurité associés à ICEBlock, nous l'avons supprimée de l'App Store, tout comme les applications similaires", a pour sa part expliqué Apple à NBC News.

Les responsables de l'administration Trump avaient vivement critiqué ces applications, estimant qu'elles mettaient en danger les agents.

Le mois dernier, une fusillade a tué deux détenus dans un centre de l'ICE au Texas. Selon les autorités, qui estiment que l'attaque visait en réalité le personnel de l'ICE, le tireur avait utilisé ce type d'application les jours précédents.

Des manifestations anti-ICE ont eu lieu à travers le pays. La police fédérale de l'immigration, pierre angulaire de la politique d'expulsion massive voulue par Donald Trump, mène de nombreuses opérations musclées d'interpellations de migrants à travers le pays.

