Antonio Rüdiger espère être prolongé au Real Madrid

La tempête restera-t-elle à Madrid ? Antonio Rüdiger voudrait en tout cas rester au Real Madrid. Interrogé la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City, le défenseur allemand explique qu’il aimerait prolonger son contrat , finissant cet été, avec la Casa Blanca .

« Pour moi, le plus important, c’est d’être en bonne santé, commence l’ancien de Chelsea qui a déjà raté 21 matchs pour cause de blessures cette saison . Pour le reste… Je suis sûr que nous trouverons un accord. Ce n’est pas le moment d’en parler . Je sens le respect des gens et j’apprécie beaucoup cela. » Restera ou ne restera pas, Antonio Rüdiger n’est pas irremplaçable pour le Real qui prépare déjà la suite.…

EA pour SOFOOT.com