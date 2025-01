Antonio Conte annonce que Khvicha Kvaratskhelia a demandé à quitter Naples

La fumée s’éclaircit encore un peu plus pour le PSG.

Présent en conférence de presse à la veille de Naples-Héllas Vérone, ce n’est pas à propos du match qu’Antonio Conte s’est le plus fait remarquer. Interrogé sur la situation de Khvicha Kvaratskhelia, de nouveau courtisé par le PSG, le tacticien italien a confirmé que la star napolitaine avait demandé à quitter le club cet hiver . « Kvaratskhelia a demandé à Naples d’être vendu. Je ressens une grande déception, j’ai passé six mois à essayer de lui montrer que quelque chose d’important pouvait être fait. Et à travailler avec le club dans le but de renouveler son contrat. Maintenant, après six mois, nous sommes de retour à la case départ » , s’est lamenté l’entraîneur des Partenopei .…

TB pour SOFOOT.com