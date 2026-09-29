Anti-obésité : Novo mise sur une pilule du chinois Hengrui

Le géant pharmaceutique danois Novo a annoncé mardi un accord de licence avec Hengrui Pharma qui lui accorde les droits du laboratoire chinois, hors Chine, d'un traitement expérimental contre l'obésité, une transaction pouvant atteindre 2,6 milliards de dollars.

"Aux termes de l'accord, Novo obtient les droits exclusifs de développement, de fabrication et de commercialisation du HRS-1596 à l'échelle mondiale, à l'exception de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan", selon un communiqué du groupe.

Encore à un stade très précoce de développement, cette pilule anti-obésité HRS-1596 repose sur l'activation simultanée des récepteurs de deux hormones intestinales (GLP-1R et GIPR).

Le HRS-1596 pourrait être développé pour une administration orale hebdomadaire et constituer ainsi une alternative aux traitements injectables actuels.

La transaction prévoit un "versement initial de 300 millions de dollars" et peut potentiellement atteindre "2,6 milliards de dollars américains sous réserve de la réalisation des étapes clés prévues en matière de développement, d'approbation réglementaire et de commercialisation", détaille le communiqué.

Elle devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026.

Novo a lancé cette année une forme en comprimés de son traitement anti-obésité Wegovy. Il doit cependant trouver d'autres relais de croissance dans un marché très concurrentiel.

Il développe en parallèle un anti-obésité de nouvelle génération (CagriSema) considéré comme le successeur du Wegovy et qui associe la molécule GLP-1 sémaglutide avec un autre principe actif, le cagrilintide.

"(...) nous nous efforçons constamment de développer notre vaste portefeuille de produits oraux pour l'obésité, le diabète et d'autres maladies cardiométaboliques, en nous appuyant sur nos solides compétences internes et sur une innovation externe de pointe", a déclaré le directeur scientifique de Novo, Martin Holst Lange, dans le communiqué.

Hengrui Pharma, qui gagne en visibilité à l'international pour ses travaux de recherche, a signé récemment plusieurs accords de licence avec des industriels américains, tels que Merck/MSD.

Le groupe chinois se concentre désormais sur les médicaments innovants dans l'oncologie, les maladies métaboliques et cardiovasculaires, immunologiques et respiratoires.

Il a obtenu l'autorisation en Chine pour lancer des essais cliniques de phase 1 avec le HRS-1596 pour la gestion du poids et le diabète de type 2.