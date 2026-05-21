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Anthropic va ouvrir un bureau à Milan, poursuivant ainsi son expansion en Europe
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 11:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up américaine spécialisée dans l'IA, Anthropic, ouvrira un bureau à Milan ce mois-ci, poursuivant ainsi son expansion en Europe après avoir ouvert des bureaux à Paris et à Munich à la fin de l'année dernière, en réponse à la demande croissante d'outils d'IA générative.

Anthropic, cofondée en 2021 par les frère et sœur Dario et Daniela Amodei, prévoit de tripler ses effectifs internationaux afin de répondre à la hausse de la demande pour ses grands modèles linguistiques d'IA "Claude" en dehors des États-Unis. Ses bases européennes comprennent Dublin et Zurich, ainsi qu'un bureau à Londres employant environ 200 personnes.

"Après la France et l’Allemagne, l’Italie est une étape logique", a déclaré Chris Ciauri, directeur général des opérations internationales d’Anthropic, dans une interview publiée par le quotidien italien Il Corriere della Sera.

Cette expansion intervient alors que les entreprises européennes se précipitent pour déployer des systèmes d’IA afin de stimuler leur productivité, tandis que les décideurs politiques débattent de la manière de réglementer cette technologie en pleine évolution.

Daniela Amodei a déclaré que les gouvernements devaient agir rapidement pour éviter de répéter les erreurs commises avec les plateformes de réseaux sociaux, où les mesures de protection ont pris du retard par rapport à l’adoption généralisée de ces technologies.

Anthropic s’est heurtée à l’administration Trump, notamment en insistant sur la mise en place de garde-fous limitant l’utilisation de ses modèles à des fins militaires telles que le ciblage autonome d’armes ou la surveillance intérieure.

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