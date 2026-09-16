Anthropic signe son premier accord concernant un centre de données en Australie

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* Selon certaines sources, le contrat de location porte sur un campus de 2,16 gigawatts en projet près de Brisbane

* Cet accord intervient alors que des voix s’élèvent pour demander un ralentissement du développement de l’IA et que des inquiétudes se font jour concernant la consommation d’eau et d’électricité

* La mise en service de l'installation proposée est prévue à partir de 2027

* L'accord est soumis à l'approbation de la Commission d'examen des investissements étrangers

Le géant de l’IA Anthropic a signé son premier contrat de location de centre de données en Australie, ont indiqué deux personnes proches du dossier, tirant parti d’un contexte politique favorable et de ressources renouvelables abondantes pour s’assurer des capacités dans ce qui serait l’une des plus grandes installations informatiques au monde.

Le bail porte sur un campus de centres de données dont la capacité totale prévue s’élève à 2,16 gigawatts, a précisé l’une de ces sources, ce qui le place au même niveau que certains des plus grands centres actuellement en service dans le monde. L’installation prévue, située sur des terres agricoles à environ 250 km (150 miles) de Brisbane, devrait commencer à être mise en service en 2027, ont indiqué ces sources.

Cet accord fait d’Anthropic le dernier poids lourd de l’IA à s’implanter en Australie, après l’accord d’achat conclu l’année dernière par OpenAI pour un centre de données à Sydney , alors que les entreprises se précipitent pour s’assurer un approvisionnement en électricité et des terrains dans un pays présenté comme une alternative peu coûteuse et riche en énergies renouvelables aux marchés plus saturés des États-Unis et d’Asie.

Cette annonce intervient après que le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé la semaine dernière les entreprises spécialisées dans l’IA à ralentir le rythme de développement des capacités de leurs modèles, face aux craintes grandissantes d’une utilisation abusive de l’intelligence artificielle – un appel soutenu par Elon Musk, qui dirige la société rivale xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI. Le président américain Donald Trump a quant à lui qualifié les détracteurs de l’IA de “forces très négatives” qui évoquent des scénarios qui ne se produiront pas.

Le gouvernement australien a répondu aux réticences de la population concernant l’utilisation des terres, de l’eau et de l’électricité en promettant d’imposer, à partir de 2027, des restrictions sur l’utilisation des ressources par les centres de données, mais continue de courtiser un boom des investissements qui, selon les économistes, pourrait atteindre 150 milliards de dollars australiens (soit 107 milliards de dollars) en Australie d’ici 2030.

Le bail australien d’Anthropic concernerait un centre de données prévu par le promoteur singapourien Zerra DC, qui conclurait des contrats d’achat d’électricité renouvelable et prendrait en charge les coûts de raccordement au réseau sans que cela n’entraîne de frais pour les clients existants, ont déclaré ces personnes qui n’ont pas pu être identifiées car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer auprès des médias.

Anthropic et Zerra DC ont refusé de commenter.

L'installation serait utilisée pour l'inférence – c'est-à-dire le traitement rapide basé sur des prédictions – mais pas pour l'entraînement, a ajouté l'une de ces sources. L'Australie a indiqué que sa nouvelle réglementation en matière d'IA fixerait des limites à l'utilisation de contenus produits localement pour l'entraînement.

Le site utiliserait également un système en boucle fermée et refroidi à l’air, ce qui réduirait les besoins en eau propre pour évacuer la chaleur des serveurs, ont précisé ces sources.

L'accord est soumis à l'approbation de la Commission d'examen des investissements étrangers.

(1 dollar américain = 1,4039 dollar australien)