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Anthropic est de nouveau « du bon côté » avec l'administration Trump, selon le secrétaire américain au Commerce
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 18:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du ministère du Commerce au paragraphe 3)

par Courtney Rozen

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré que le géant de l' IA Anthropic était « de nouveau du bon côté » avec l'administration Trump, selon un article d'Axios publié mercredi, laissant entendre que les relations tendues entre les deux parties s'étaient améliorées.

M. Lutnick a fait cette déclaration quelques jours après qu’un juge américain a donné raison à Anthropic dans le litige qui opposait l’entreprise à l’armée américaine au sujet de la sécurité de l’IA sur le champ de bataille. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, avait empêché Anthropic de remporter certains contrats militaires, car l’entreprise refusait d’autoriser l’ à utiliser ses modèles d’IA « Claude » à des fins de surveillance intérieure ou pour des armes autonomes. Anthropic avait alors porté plainte devant un tribunal californien.

Anthropic et le ministère du Commerce n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Donald Trump
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