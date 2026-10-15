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Anthropic accorde à METR, un évaluateur d'IA, un accès à ses modèles au même titre que ses propres employés
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 19:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Anthropic a annoncé jeudi avoir accordé à une équipe de l'organisme d'évaluation de l'IA à but non lucratif METR un accès à ses systèmes au niveau des employés, permettant ainsi au groupe d'évaluer en toute indépendance ses modèles avancés, ses pratiques en matière de sécurité et sa gestion des risques.

Cette annonce fait suite aux inquiétudesexprimées par des chercheurset des évaluateurs, qui craignent que les principaux laboratoires d’IA n’exercent une influence excessive sur les évaluations indépendantes par le biais de restrictions de publication et d’un contrôle de l’accès aux informations sensibles.

Six employés de METR se sont vu fournir du matériel informatique, des locaux et un accès à des outils et systèmes internes largement comparables à ceux dont disposent les propres équipes d’évaluation des risques d’Anthropic, a précisé l’entreprise.

Anthropic a ajouté que METR pourra publier des évaluations indépendantes des risques, des incidents et des pratiques de sécurité au sein du laboratoire d’IA sans autorisation préalable, sous réserve uniquement de quelques expurgations limitées concernant notamment les données clients, les informations confidentielles et certains détails relatifs à l’architecture des modèles.

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