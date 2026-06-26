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Anthony Elanga pensait ne pas être qualifié après le match contre le Japon
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 18:23

Anthony Elanga pensait ne pas être qualifié après le match contre le Japon

Anthony Elanga pensait ne pas être qualifié après le match contre le Japon

Anthony Éliminé. Buteur face au Japon pour égaliser à 1-1, Anthony Elanga pensait dire au revoir à la Coupe du monde. Au coup de sifflet final, le joueur de Newcastle, déjà buteur contre les Pays-Bas, s’écroule sur le terrain, crispant ses mains et hochant la tête de gauche à droite, avec un regard de tueur. Une réaction de mec éliminé. Sauf que ce que le Suédois ne sait pas à ce moment-là, c’est que ce nul et son but qualifient son pays en seizièmes de finale grâce à une place assurée de meilleur troisième.

Deux autres joueurs dans la confusion

Victime de crampes pendant le match, il se fait remettre à sa place par Alexander Isak , qui ne comprend pas l’intérêt de se cramer pour la suite de la compétition. « Je lui ai un peu remonté les bretelles. Il était un peu frustré à la fin du match, et on comprend pourquoi maintenant » , riait le joueur de Liverpool après le match. « Je criais juste : « Allez, on peut encore faire mieux. » J’ai eu des crampes à la fin, mais je ne voulais pas arrêter de courir » , se rappelle Anthony Elanga. « Les choses ne pouvaient pas être plus claires pour lui. Il pensait manifestement à autre chose. Je l’adore, mais purée… » , riait Graham Potter, le sélectionneur des Blågult .…

NB pour SOFOOT.com

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