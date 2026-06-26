L'AC Milan casse sa tirelire pour un remplaçant du PSG

Goûtera-t-il au banc douillet de San Siro ? Après Casemiro avec l’Inter Miami, un autre joueur a négocié son avenir pendant cette Coupe du monde : il s’agit de Gonçalo Ramos. Cireur de banc au Paris Saint-Germain comme au Portugal pendant ce Mondial, l’avant-centre rejoindra l’AC Milan cet été.

70 patates dépensées par l’AC Milan

D’après The Athletic , l’ancien du Benfica Lisbonne a trouvé un accord pour rejoindre le club milanais. Entre deux entraînements avec Cristiano Ronaldo pendant la Coupe du monde, Gonçalo Ramos a passé sa visite médicale en Floride. Selon les informations de Sky Italia , la transaction devrait s’élever à 65 millions d’euros plus cinq bonus, soit un record pour les Rossoneri. …

MBC pour SOFOOT.com