"Annihiler l'ennemi" : Kim-Jong Un vante les capacités des nouveaux lance-roquettes multiples nord-coréens

En visite sur un site d'armement, le dictateur de Corée du nord a une nouvelle fois évoqué le scénario d'une "attaque stratégique", avec l'arme nucléaire en toile de fond.

Kim Jong Un, à Pékin, le 3 septembre 2025 ( POOL / ALEXANDER KAZAKOV )

Après avoir vanté les prouesses des missiles intercontinetaux Hwasong que la Corée du Nord continue de dévélopper, Kim Jong Un a visité une usine fabriquant de nouveaux modèles de lance-roquettes multiples, dont il vanté la capacité à "annihiler l'ennemi", dans une nouvelle démonstration par Pyongyang de ses capacités militaires

Cette visite a été rapportée par l'agence officielle nord-coréenne KCNA alors que le dirigeant s'est montré très présent ces derniers jours en visitant un chantier de sous-marin à propulsion nucléaire, ordonnant d'augmenter la production de missiles, ainsi qu'en supervisant un test de deux missiles de croisière de longue portée.

Selon Kim Jong Un, les nouvelles armes montrées mardi serviront de "principaux moyens de frappe", relate KCNA. Il a précisé qu'elles pourraient être utilisées dans une "attaque stratégique", une expression désignant généralement l'arme nucléaire.

La Russie cliente de l'armement nord-coréen

Capable de lancer plusieurs roquettes, il s'agit d'un "système d'armes super puissant, capable d'annihiler l'ennemi grâce à des frappes soudaines et précises, d'une grande précision et d'une puissance dévastatrice", a déclaré le dirigeant nord-coréen selon KCNA. Il sera "utilisé en grande quantité pour des attaques ciblées dans le cadre d'opérations militaires", a ajouté l'agence de presse. Les images diffusées par les médias d'État montrent Kim Jong Un marchant près de ces armes massives, dans une vaste usine aux murs recouverts de propagande.

Selon une étude réalisée en 2020 par le centre de réflexion RAND, l'artillerie nord-coréenne pourrait faire 10.000 victimes en une heure si elle visait des zones à forte densité de population, comme la capitale sud-coréenne Séoul. La Corée du Nord, qui dispose de l'arme nucléaire et reste techniquement en guerre avec son voisin du Sud, a considérablement intensifié ses lancements de missiles ces dernières années.

D'après les analystes, ces essais visent à améliorer les capacités de frappe de précision, défier les Etats-Unis et la Corée du Sud, et tester des armes avant d'éventuellement les exporter vers la Russie, avec qui elle s'est fortement rapprochée sur fond de guerre en Ukraine. Un important congrès du parti au pouvoir à Pyongyang doit se tenir au début de l'année 2026, le premier en cinq ans.

Vers des lance-roquettes nucléaires?

Les politiques économiques et militaires du pays seront probablement à l'agenda. En amont de cette réunion, M. Kim a ordonné l'"expansion" et la modernisation de la production de missiles, ainsi que la construction de nouvelles usines. "Kim Jong Un semble estimer que le pays est dans la meilleure position pour accélérer la modernisation de ses forces nucléaires et de ses armes conventionnelles", a expliqué à l'AFP Lim Eul-chul, professeur à l'Institut d'études extrême-orientales de l'université Kyungnam, en Corée du Sud. "Des systèmes permettant de monter différents types de petites ogives nucléaires sur des lance-roquettes multiples sont déjà mis en place" , a-t-il ajouté.