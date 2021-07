Angleterre : le port du masque, bientôt un « choix personnel »

Malgré la hausse des contaminations, le nouveau ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a maintenu l'objectif du gouvernement de lever, le 19 juillet prochain, les dernières restrictions encore en vigueur en Angleterre. Cette nouvelle étape pourrait même s'accompagner d'une levée de l'obligation du port du masque. Ce dimanche 4 juillet, le ministre du Logement affirme que le gouvernement réfléchit à faire en sorte que le port du masque ne relève plus, à cette date, que d'un « choix personnel ».

Dans des propos rapportés par CNN, Robert Jenrick explique : « Je ne veux pas particulièrement porter un masque et je ne crois pas que beaucoup de gens aiment le faire. Nous allons passer à une phase où il sera question d'un choix personnel. Ainsi, certains membres de la société voudront le faire pour des raisons parfaitement légitimes, mais ce sera une période différente où nous, en tant que citoyens privés, portons ces jugements plutôt que le gouvernement qui nous dira quoi faire. »

Australie : avec le variant Delta, « 100 % de transmission au sein des foyers »

Dans sa première intervention en tant que ministre de la Santé, Sajid Javid, confirmait la date du 19 juillet comme la fin des dernières restrictions. La forte accélération de l'épidémie - plus de 22.000 nouveaux cas enregistrés quotidiennement fin juin - attribuée au variant Delta, plus contagieux et désormais dominant au Royaume-Uni, avait

