Angleterre: des centaines de manifestants anti-migrants défilent à Portsmouth

Des personnes participent à une manifestation anti-immigration et défilent dans les rues de la ville de Portsmouth, dans le sud de l’Angleterre (Royaume-Uni), le 12 septembre 2026 ( AFP / Brook Mitchell )

Plusieurs centaines de manifestants anti-migrants ont défilé samedi à Portsmouth (sud de l'Angleterre), lors d'une manifestation pour laquelle la police était sur les dents après des heurts lors d'un premier rassemblement le week-end dernier.

"Nous manifestons pacifiquement (...) mais nous en avons assez: l'immigration clandestine est hors de contrôle, il faut que ça s'arrête. On fait venir des gens dans ce pays dont on ne sait rien, on ne connaît ni leur casier judiciaire ni leur passé", a déclaré à l'AFP Colin O'Malley, retraité, au milieu des manifestants et de nombreux drapeaux britanniques et anglais (croix rouge sur fond blanc).

Une autre manifestante, qui n'a donné que son prénom, Lorraine, a indiqué faire partie d'un groupe de "Portsmouth Patriots" - une référence apparente à un groupe de "patriotes" animé par le militant d'extrême droite Daniel "Tommo" Thomas.

Ce dernier, qui a indiqué sur X ne pas participer à la manifestation de samedi qu'il avait pourtant promue, avait initié deux manifestations le week-end dernier, dans le port de Douvres samedi, puis à Portsmouth dimanche.

Dans les deux cas, des manifestants avaient défilé masqués et habillés en noir, certains faisant la comparaison avec les mouvements fascistes des années 1930.

Manifestation anti-immigration dans la ville de Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre (Royaume-Uni), le 12 septembre 2026 ( AFP / Brook Mitchell )

Le gouvernement les a qualifiés de "voyous" et la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood a appelé la police à utiliser "tous les pouvoirs nécessaires" pour sanctionner les actes illégaux samedi, y compris en arrêtant les manifestants masqués.

Aucun manifestant n'apparaissait masqué samedi, a constaté l'AFP.

L'organisation anti-raciste Stand Up Against Racism a elle aussi rassemblé plusieurs centaines de personnes pour contre-manifester, arborant de nombreux drapeaux au slogan "Stop the Far Right" ("Arrêtez l'extrême droite").

Pour éviter tout affrontement entre les deux rassemblements, les forces de l'ordre ont établi un périmètre de sécurité aux extrémités du parcours.

John Woods, l'un des contre-manifestants, a indiqué à l'AFP être là pour "montrer que l'extrême droite n'est pas maîtresse de cette ville". Selon lui, "la grande majorité des gens s'opposent au racisme" et aux "voyous d'extrême droite".

Manifestation anti-immigration dans la ville de Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre (Royaume-Uni), le 12 septembre 2026 ( AFP / Brook Mitchell )

En milieu d'après-midi, quelques heurts ont éclaté entre la police et des manifestants anti-migrants, et une personne a été arrêtée pour avoir endommagé une voiture de police, selon l'agence Press Association.

Les manifestants se sont dispersés vers 16h00 (15H00 GMT), a constaté l'AFP.

Les rassemblements anti-migrants, parfois violents, sont fréquents au Royaume-Uni, où les arrivées en bateau par la Manche sont un sujet central dans le débat politique.