Andrés Iniesta visé par une enquête pour escroquerie
Et si Chelsea avait porté plainte ?
Seize ans après avoir participé à l’escroquerie de tout un club anglais d’une frappe dans la lucarne de Stamford Bridge , Andrés Iniesta se retrouve accusé d’un geste beaucoup moins héroïque : une escroquerie aggravée au Pérou. Le parquet local enquête sur un possible réseau de fraude financière dans lequel l’ancien milieu du Barça serait impliqué via sa société Never Say Never (NSN). Montant du préjudice estimé : plus de 600 000 dollars, selon El Espanol. …
MH pour SOFOOT.com
