Anatoliy Trubin, un but pour l’Ukraine

Anatoliy Trubin était un gardien comme un autre avant de se transformer en buteur dans une soirée dingue contre le Real Madrid, fin janvier. Le héros ganté retrouve déjà le club espagnol, ce mardi soir, avec Benfica en barrage aller de C1. Sa nouvelle notoriété ? Il en profite surtout pour parler de son pays, l’Ukraine.

La vie d’Anatoliy Trubin a-t-elle changé depuis cette soirée du 28 janvier ? Le nom du gardien ukrainien sera pour toujours associé à cette image folle, celle d’un homme ganté monté dans la surface adverse pour marquer un but contre le Real Madrid qui restera dans la grande histoire de Benfica, du foot et malheureusement aussi celle de l’OM. Trois semaines plus tard, l’heure d’un grand remake est déjà arrivée, à l’occasion des barrages de cette même Ligue des champions. Trubin est au centre de l’attention, de CNN à la BBC, où il assurait que « rien » n’avait changé, si ce n’est qu’on ne cesse de lui parler de son but. « C’est un peu étrange, parce que tu travailles dur pour défendre ton but, mais tout le monde se souvient que tu as marqué. » Le comble du gardien buteur.

Trubin ne peut pas se planquer ou faire mine de rien, lui aussi est marqué par cette ironie. « C’était quelque chose d’incroyable. Cela restera gravé dans ma mémoire toute ma vie , disait-il à CNN. Je raconterai cela à mes enfants. C’est quelque chose d’unique. […] Je ne suis pas quelqu’un de très émotif, mais à ce moment-là, c’était complètement fou. » Ne comptez pas sur lui pour aller plus loin dans l’émotion. Le foot compte énormément dans la vie de Trubin, la situation de son pays natal le touche davantage. « À l’Ukraine. À ceux qui savent se battre jusqu’au bout » , publiait-il sur son compte Instagram après son but.…

Par Jonas Emrich pour SOFOOT.com