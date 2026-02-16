 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Anatoliy Trubin, un but pour l’Ukraine
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 23:31

Anatoliy Trubin, un but pour l’Ukraine

Anatoliy Trubin, un but pour l’Ukraine

Anatoliy Trubin était un gardien comme un autre avant de se transformer en buteur dans une soirée dingue contre le Real Madrid, fin janvier. Le héros ganté retrouve déjà le club espagnol, ce mardi soir, avec Benfica en barrage aller de C1. Sa nouvelle notoriété ? Il en profite surtout pour parler de son pays, l’Ukraine.

La vie d’Anatoliy Trubin a-t-elle changé depuis cette soirée du 28 janvier ? Le nom du gardien ukrainien sera pour toujours associé à cette image folle, celle d’un homme ganté monté dans la surface adverse pour marquer un but contre le Real Madrid qui restera dans la grande histoire de Benfica, du foot et malheureusement aussi celle de l’OM. Trois semaines plus tard, l’heure d’un grand remake est déjà arrivée, à l’occasion des barrages de cette même Ligue des champions. Trubin est au centre de l’attention, de CNN à la BBC, où il assurait que « rien » n’avait changé, si ce n’est qu’on ne cesse de lui parler de son but. « C’est un peu étrange, parce que tu travailles dur pour défendre ton but, mais tout le monde se souvient que tu as marqué. » Le comble du gardien buteur.

Trubin ne peut pas se planquer ou faire mine de rien, lui aussi est marqué par cette ironie. « C’était quelque chose d’incroyable. Cela restera gravé dans ma mémoire toute ma vie , disait-il à CNN. Je raconterai cela à mes enfants. C’est quelque chose d’unique. […] Je ne suis pas quelqu’un de très émotif, mais à ce moment-là, c’était complètement fou. » Ne comptez pas sur lui pour aller plus loin dans l’émotion. Le foot compte énormément dans la vie de Trubin, la situation de son pays natal le touche davantage. « À l’Ukraine. À ceux qui savent se battre jusqu’au bout » , publiait-il sur son compte Instagram après son but.…

Par Jonas Emrich pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Guerre en Ukraine
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Et si Medhi Benatia restait finalement à l’OM ?
    Et si Medhi Benatia restait finalement à l’OM ?
    information fournie par So Foot 17.02.2026 00:24 

    Dans un monde idéal, tout irait bien à l’OM et le club phocéen s’apprêterait à disputer son barrage aller de Ligue des champions. Sauf qu’on parle de l’Olympique de Marseille et que les coulisses ont pris le dessus sur le terrain ces dernières semaines. Après avoir ... Lire la suite

  • Le choc Lens-PSG va échapper à Ligue 1+
    Le choc Lens-PSG va échapper à Ligue 1+
    information fournie par So Foot 16.02.2026 23:53 

    Un match dans le match pour diffuser un match dans le match. L’affiche au sommet de la 29 e journée de Ligue 1 entre Lens et le Paris Saint-Germain, prévue le weekend du 11-12 avril prochain, s’annonce spéciale à plus d’un titre. En plus de son énorme enjeu sportif, ... Lire la suite

  • Le Français Clément Noël lors de la première manche du slalom des JO d Milan Cortina, le 16 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Rendez-vous raté pour Noël, lundi blanc pour les Bleus
    information fournie par AFP 16.02.2026 23:14 

    Champion olympique il y a quatre ans, Clément Noël a raté son rendez-vous avec les Jeux de Milan Cortina, où il est sorti du slalom, laissant les Bleus sans la moindre médaille lundi. En cette journée sans biathlon (huit médailles, dont deux en or depuis le début ... Lire la suite

  • Piégé à Gérone, le Barça laisse la tête au Real Madrid
    Piégé à Gérone, le Barça laisse la tête au Real Madrid
    information fournie par So Foot 16.02.2026 23:02 

    Gérone 2-1 Barcelone Buts : T. Lemar (62 e ), F.Beltran (87 e ) pour les Blanquivermells // P. Cubarsi (59 e ) pour les Blaugranas. Expulsion : J.Roca (90 e +9) … FG pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank