Analyse et avis sur l’action Coca Cola

Café de la Bourse a passé The Coca-Cola Company à la loupe. On s'est intéressé à la mission et aux ambitions du groupe, au détail de ses activités ainsi qu'à sa performance financière. On s'est aussi penché sur la configuration technique du cours de l'action Coca Cola pour préparer au mieux un éventuel investissement. Retrouvez notre analyse et notre avis sur l'action Coca Cola

The Coca-Cola Company : mission et ambition du géant mondial de la boisson

Le 8 mai 1886, le Dr John Pemberton a servi le premier Coca-Cola au monde à la pharmacie Jacobs d'Atlanta, en Géorgie. À partir de cette boisson emblématique, le groupe Coca-Cola a étendu son offre pour devenir un géant mondial de la boisson rafraîchissante. Plus de 1,9 milliard de boissons du groupe sont dégustées chaque jour dans plus de 200 pays. Le groupe emploie 700 000 personnes et travaille avec plus de 225 partenaires d'embouteillage au service de sa mission : “Rafraîchir le monde. Faire une différence”

En effet, la vision de The Coca-Cola Company est de créer des boissons autour de cette notion de rafraîchissement, à la fois corporel et spirituel. Faire une différence, c'est pour l'entreprise réussir à proposer ces boissons qui rendent le quotidien des consommateurs plus heureux, tout en respectant les communautés et la planète.

Quelle est la stratégie de The Coca-Cola Company ?

Il existe une importante opportunité de croissance à long terme pour the Coca Cola Company. En termes de marchés, les boissons commerciales représentent environ 70 % de la consommation de boissons dans le monde développé, et la part de volume de l'entreprise est seulement de 14 % dans les boissons non alcoolisées. En outre, dans les pays en développement et les pays émergents, les boissons commerciales représentent 30 % seulement de la consommation de boissons totale et la part de volume dans ces pays est environ la moitié de celle des pays développés. L'opportunité commerciale est donc gigantesque.

Pour servir sa mission et saisir ces opportunités de croissance, The Coca-Cola Company articule son développement autour de plusieurs initiatives.

Développer des marques à succès

The Coca-Cola Company mise sur de très fortes marques qui se passionnent pour les consommateurs et leur quotidien et assurent une excellence d'avant-garde dans la sélection des ingrédients, l'innovation, le design et les campagnes publicitaires. L'entreprise donne à ses marques à la fois une ambition mondiale et une spécificité locale. Enfin, The Coca-Cola Company investit dans un embouteillage de qualité pour donner vie aux marques sur tous les marchés sur lesquels elles opèrent.

Le développement durable

The Coca-Cola Company se revendique comme une entreprise scientifique, et l'entreprise inclut la science dans toutes ses prises de décisions stratégiques. Ainsi, les enjeux futurs de nutrition et de développement durable sont pleinement intégrés dans les initiatives de développement de l'entreprise : d'une part, réduire le sucre dans les boissons ; d'autre part, faire de l'emballage une économie circulaire grâce à un recyclage à 100 % pour permettre une réutilisation et atteindre le “zéro déchet”. Enfin, le groupe souhaite réduire sa consommation d'eau, son empreinte carbone, et s'approvisionner de manière toujours plus durable et éthique.

Un meilleur avenir fondé sur le partage

The Coca-Cola Company s'applique à prendre soin de l'ensemble des parties prenantes de son écosystème : l'entreprise investit dans le développement personnel et le talent des employés et favorise la diversité et l'inclusion en son sein. L'entreprise ambitionne de créer de la valeur pour les clients, quel que soit leur taille, ainsi que de soutenir les communautés locales tout en offrant un rendement à ses investisseurs.

Forces et faiblesses de The Coca-Cola Company

Quelles sont les activités de la société Coca Cola ?

The Coca-Cola Company est le leader mondial de la production et de la commercialisation de boissons non alcoolisées. Les marques du groupe sont mondialement connues et opèrent sur toute la surface du globe.

Quelles sont les marques du groupe Coca Cola ?

Le groupe dispose de 200 marques principales, réparties dans cinq catégories : les Marque déposée Coca-Cola ; les saveurs pétillantes ; la gamme hydratation, sport, café et thé ; la nutrition, jus, produits laitiers et boisson à base de plantes et enfin les boissons émergentes. Parmi les marques les plus célèbres, on peut citer Coca-Cola, Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Fresca, Schweppes, Sprite, Thums Up, Aquarius, Ciel, Dasani, AdeS, Del Valle, fairlife, innocent, Minute Maid et bien d'autres encore

Comment Coca Cola vend-t-il ses boissons ?

La vente de concentrés de boissons et de sirops (56 % du CA)

The Coca-Cola Company génère des revenus d'exploitation nets en vendant des concentrés et des sirops à des partenaires d'embouteillage autorisés. Les partenaires embouteilleurs combinent les concentrés et les sirops avec de l'eau plate ou gazeuse et des édulcorants (selon le produit) pour préparer, emballer, vendre et distribuer les boissons.

Embouteillage et vente de boissons en direct (44 % du CA)

Les activités liées aux produits finis consistent principalement en des opérations d'embouteillage, de vente et de distribution appartenant à l'entreprise

Répartition géographique des ventes de Coca Cola

Le chiffre d'affaires (CA) de Coca Cola se répartit de la façon suivante : USA (33,7 %), EMEA (17 %), Asie Pacifique (12,1 %), Amérique Latine (10,7 %), Amérique du Nord – hors USA – (0,6 %) et enfin le Reste Du Monde (25,9 %).

Analyse fondamentale de The Coca-Cola Company

Résultat Coca Cola du 2ème trimestre de 2022

The Coca-Cola Company a publié des résultats du 2ème trimestre 2022 qui démontrent une résilience sur le marché dans un contexte de défis mondiaux opérationnels et macroéconomiques.

Chiffre d'affaires en hausse de 12 %

Le chiffre d'affaires a augmenté de 12 % pour atteindre 11,3 milliards de dollars. Les ventes ont été fortes dans tous les secteurs d'activité. La société a gagné des parts de marché dans l'ensemble des boissons non alcoolisées.

Marge opérationnelle en baisse, à 20,7 %

La marge opérationnelle s'est élevée à 20,7 % contre 29,8 % l'année précédente. Cette compression est principalement due à l'impact de l'acquisition de BODYARMOR, à l'augmentation générale des coûts d'exploitation et à des investissements en marketing en hausse par rapport à l'année précédente.

Résultat net et bénéfice par action en baisse

Le résultat net du groupe s'élève à 1,9 milliard de dollars et le BPA a baissé de 28 % à 0,44 dollar notamment à cause d'un effet de change défavorable de 9 points.

Flux de trésorerie en baisse

Le flux de trésorerie provenant des opérations a atteint 4,5 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit une baisse de 1,0 milliard de dollars par rapport à l'année précédente.

Analyse technique de The Coca-Cola Company

Analyse Graphique du cours de bourse de l’action Coca Cola. Crédit photo : Pexels





Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif

Analyse technique de l'action Coca Cola

Sur les 12 derniers mois, le titre The Coca-Cola Company a progressé de 12,3 % en laissant derrière lui plusieurs niveaux de support pour appuyer sa hausse : le niveau des 52 dollars (en jaune sur le graphique) puis le niveau des 57,7 dollars (en bleu sur le graphique). L'action Coca Cola évolue sur une tendance haussière à court terme (oblique noire sur le graphique) et tentera prochainement de retester un niveau important de résistance au niveau de 67 dollars (en violet sur le graphique). À court terme, la tendance est plutôt négative cependant, avec un cours de bourse de l'action Coca Cola sous la moyenne mobile à 20 jours, notamment à cause d'une baisse de 2,4 % le vendredi 26 août. Cette baisse fait suite aux déclarations de Jerome Powell qui ont fait chuter globalement les marchés financiers. La MACD ne donne pas d'indication supplémentaire : elle est positive et sous sa ligne de signal. Le RSI est en zone neutre. Le support oblique de progression sera testé dans lors des prochaines séances. En cas de chute sous ce support, le cours de l'action Coca Cola pourrait continuer sa baisse jusqu'au prochain niveau de support à 57,6 dollars.

Notre avis sur l'action Coca Cola

The Coca Cola Company est une valeur légendaire, chouchou du célèbre investisseur Warren Buffett, qui investit dans l'entreprise depuis de nombreuses années. C'est une entreprise au modèle solide, aux résultats financiers robustes et qui constitue un vrai rempart contre l'incertitude économique ambiante. En temps d'inflation, le pouvoir de fixation des prix de Coca-Cola et le versement de dividendes en font également une option judicieuse pour les investisseurs à la recherche de rendements stables, comme en témoigne le dernier rapport sur les résultats de la société, qui fait principalement état d'une amélioration des tendances des ventes et d'une rentabilité stable malgré la flambée des coûts.

