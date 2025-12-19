 Aller au contenu principal
Amorim réagit au t-shirt « Free Kobbie Mainoo »
information fournie par So Foot 19/12/2025 à 18:52

Amorim réagit au t-shirt « Free Kobbie Mainoo »

Amorim réagit au t-shirt « Free Kobbie Mainoo »

Mais si, Mainoo.

Lors de la conférence de presse précédant le match de Premier League entre Manchester United et Aston Villa, Rúben Amorim a été interrogé au sujet de Kobbie Mainoo , dont le demi-frère du joueur a porté un t-shirt avec l’inscription « Free Kobbie Mainoo » , lors du dernier match de championnat lundi.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
