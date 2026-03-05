Ameublement: Alinea se dirige vers une liquidation après le dépôt d'une unique offre de reprise globale

Le groupe SDC entend adapter l'enseigne de mobilier, dont le siège social est basé à Aubagne près de Marseille, "à la réalité du marché" et transformer Alinea en une "PME agile" ( AFP / Thibaud MORITZ )

L'enseigne d'ameublement Alinea (1.200 salariés), en redressement judiciaire, a reçu jeudi une unique offre globale de reprise émanant d'un groupe roumain, qui s’engageait à préserver la moitié des salariés et 20 des 36 magasins, une proposition jugée "irrecevable" indique la direction de l'entreprise française.

Lors de l'audience devant le tribunal des affaires économiques de Marseille en présence des différentes parties, cinq autres offres considérées comme anecdotiques ont été émises par Ikea, Grand Frais, Cargo, B&M, Leroy Merlin. Ces entreprises souhaitent reprendre des magasins à la marge, avec à la clé le maintien de huit à 30 salariés, selon les propositions.

La seule offre complète est ainsi le fait de la holding SDC, basée à Bucarest, qui a crée la surprise en déposant finalement un dossier lundi, juste avant la clôture définitive des candidatures à la reprise, après s'être initialement désistée en février mettant à rude épreuve les nerfs des salariés.

Aucun représentant de SDC ne s'est présenté à l'audience pour défendre son offre, a constaté une journaliste de l'AFP. Une absence qualifiée de "manque de respect" par la vingtaine de salariés présents devant le tribunal munis de pancartes: "Pas de reprise sauvage, laissez-nous tourner la page".

L'offre roumaine tout comme une autre chinoise ont été "jugées irrecevables" par le tribunal après le refus de reporter l'audience, a écrit la direction d'Alinea a ses salariés, dans un message consulté par l'AFP.

La décision du tribunal est fixée au 31 mars avec trois suites possibles: le plan de redressement, la cession de l'entreprise ou la liquidation judiciaire.

Selon un document consulté par l'AFP et révélé par Le Canard enchaîné, le repreneur roumain souhaite "reprendre l'activité d'Alinea telle qu'elle existe aujourd'hui à l'exception de sept magasins".

Sa stratégie repose sur "la fermeture des sites déficitaires, le redéploiement des ressources vers les 20 points de vente à fort potentiel" et la cessation des "activités périphériques non contributives" telles que les pôles cuisine, restauration et atelier culinaire.

- Vers une liquidation ? -

Si l'offre est acceptée, les sept magasins qui ne seront pas repris seront: Aubagne, Herblay (Val-d'Oise), Orléans (Loiret), Bègles (Gironde), Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), de Melun (Seine-et-Marne) et Chambourcy (Yvelines). Seuls 572 emplois seront maintenus sur les 1.200 avec l'engagement "à ne procéder à aucun licenciement économique dans les 24 mois".

"Nous nous opposons au retour de SDC et de leur offre que nous jugeons indigne et insuffisante en laquelle nous n'avons plus aucune confiance", a déclaré Margaux Palvini représentante FO à Aubagne.

D'après la direction, le procureur a plaidé pour une liquidation judiciaire lors de l'audience.

Le tribunal avait placé le 20 novembre Alinea en redressement judiciaire alors que l'entreprise présentait, pour l'exercice 2024, 47 millions d'euros de pertes pour 162 millions d'euros de chiffre d'affaires.

En 2020, l'enseigne de mobilier de la galaxie Mulliez (Auchan, Decathlon, Leroy Merlin...), fondée 1988 à Avignon, avait déjà subi un premier redressement judiciaire, en pleine pandémie de Covid-19 et avait été finalement reprise par ses propres actionnaires.

Elle avait au passage perdu 17 magasins et près de 1.000 salariés, avant d'intégrer dans son giron en 2023 une vingtaine de magasins Zodio (décoration), autre enseigne de Mulliez.

Avec des revenus rognés par l'inflation, Alinea doit faire face à la concurrence de géants comme Ikea ou But-Conforama, aux parcs de magasins beaucoup plus denses, et plus agressifs sur les prix sans parler des enseignes de bazar discount comme Action (850 magasins en France) ou du site internet chinois Temu, sur le marché de la décoration du quotidien.

Selon une étude de l'Insee publiée en décembre, le secteur de l'ameublement, du bricolage ou encore de l'électroménager affrontent des "difficultés structurelles" qui se traduisent par une baisse d'environ 7% du nombre de magasins entre 2015 et 2022.