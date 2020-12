Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon propose Mac OS dans ses services d'informatique dématérialisée Reuters • 01/12/2020 à 10:47









AMAZON PROPOSE MAC OS DANS SES SERVICES D'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE PARIS (Reuters) - Amazon va faire fonctionner le système d'exploitation des ordinateurs Apple via ses outils d'informatique dématérialisée, ce qui permettra au géant du commerce électronique de proposer aux développeurs des services à la demande sur Mac OS. Le service, baptisé Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), repose sur des ordinateurs Mac mini et permettra aux développeurs de créer des applications pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et Safari, a annoncé lundi Amazon Web Services, la division cloud d'Amazon. Jusqu'ici, le groupe américain ne proposait ce service que pour les systèmes d'exploitation Windows et Linux. Les Mac mini utilisés via EC2 sont les modèles équipés de processeurs Intel. Amazon a dit travailler sur une compatibilité de son service avec les modèles dotés de puces Apple pour un lancement prévu en 2021. (Shubham Kalia à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

